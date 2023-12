CNI-EZLN envía tonelada y media de ayuda a los damnificados del huracán Otis

Directivos del Congreso Nacional Indígena (CNI), así como los comandantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en un escrito conjunto dieron a conocer que los zapatistas recaudaron aproximadamente una tonelada y media de víveres, ropa, agua y medicamentos, así como 332 mil 597.99 pesos en efectivo para ayudar a los damnificados por el huracán Otis, que afectó al estado de Guerrero recientemente.

El CNI-EZLN, en el informe señalaron que lo recaudado ya fue entregado a los afectados, explicaron que la tonelada y media de víveres y medicamentos fue entregada a la Organización Campesina de la Sierra del Sur-Tepetixtla (OCSS) con presencia en la Costa Grande del estado de Guerrero.

Que el dinero en efectivo se repartió de la siguiente forma: 200 mil pesos, a la OCSS-Tepetixtla que se destinaron a la adquisición de 7 toneladas de semillas, así como abarrotes y enseres para el apoyo a 13 comedores comunitarios del municipio de Coyuca de Benítez, distribuidos en 5 colonias de la cabecera municipal, en 2 albergues y en 6 comunidades del municipio.

La recoleccion se realizó en diferentes puntos / Foto: Cortesia OCSS

Además, otros 32 mil pesos fueron entregados al Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) destinados a la adquisición de láminas y madera para la reparación de techos en 50 viviendas de las comunidades de Pie de Tierra, Barrios de Guadalupe y Tierra Blanca en la región de la Montaña Alta, de Guerrero.

“Actualmente, existe un remanente de estos donativos que se usará para seguir apoyando a estas organizaciones y comunidades del estado de Guerrero y pertenecientes al CNI, todos estos donativos, se recibieron no sólo de personas de nuestro país, sino de varios países del mundo, lo que nos habla de una solidaridad internacionalista y nacional, entre los de abajo y a la izquierda, distintas cantidades, distintos esfuerzos individuales y colectivos que no alcanzan a reflejarse cabalmente en solo unos números y cantidades recibidas, pero nosotros lo sabemos hermanas y hermanos, nos tendieron la mano en estos duros momentos, de eso no hay duda”, cita el escrito.

Los integrantes del CNI y el EZLN, en conjunto, hicieron un llamado a los hombres y mujeres de buen corazón, a los colectivos de la Sexta Nacional e Internacional y a los pueblos de México y del mundo, a continuar la solidaridad en apoyo a los pueblos originarios de Guerrero afectados.

Puedes leer también: El EZLN está de fiesta, cumplió 40 años de su fundación

Finalmente, los directivos del CNI y el EZLN dijeron que los donativos continuarán y pueden entregarse en especie en el domicilio de la Casa de los Pueblos Samir Flores Soberanes, ubicado en Av. México-Coyoacán 343, colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, CP03330.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️