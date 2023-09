Cuatro aspirantes buscarán la candidatura de Morena al gobierno de Chiapas

De acuerdo a la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena serán cuatro las corcholatas que buscarán la candidatura al gobierno de Chiapas, para el relevo sexenal del 2024.

El registro a coordinar de los Comités de la Defensa de la Cuarta Transformación de Chiapas por el Movimiento Regeneración Nacional se realizará a partir de las 00:00 horas del 25 y concluirá a las 23:00 horas del 26 de septiembre.

Te puede interesar: Transportistas levantan bloqueo en el tramo Motozintla-Huixtla





Los que pretendan ser coordinadores o busquen participar en este proceso democrático se podrán registrar en línea a través de la página https://registro.morena.app/Convocatorias/.

La Comisión Nacional remitirá la lista al Consejo Estatal de Morena en Chiapas y será éste el que seleccione los cuatro perfiles que participarán en la encuestas, de la cual no se tiene muchos datos aún.

La Comisión Nacional de Elecciones será encargada de elegir a los que representarán en este proceso de selección, esto, de acuerdo a los elementos de decisión necesaria de Morena y solo dará a conocer las solicitudes aprobadas, sin embargo, se les notificará a todos los participantes su decisión de manera fundada y motivada.

Será el 28 de septiembre, cuando el Consejo Estatal de Chiapas deberá tener a sus 4 elegidos ( dos mujeres y dos hombres), esa misma fecha notificarlo ante la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.





Foto: cortesía Morena





Para el 30 de septiembre el Comité Ejecutivo Nacional de Morena anunciará los nombres de los aspirantes que irían a las encuestas, mismos método de selección que utilizó Morena para sus corcholatas nacionales.

Los que participen en el proceso de ser coordinar de los Comités de la Defensa de la Carta Transformación de Chiapas deben cumplir con los requisitos: ser chiapaneco por nacimiento, tener 30 años al día 2 de julio del 2024, no pertenecer al estado eclesiástico o culto, no tener empleo o cargo público o comisión en Gobierno Federal, estatal o municipal, no haber ocupado el cargo de gobernador con anterioridad.

Ademas no ser cónyuge o concubino, hermana o hermano, madres, padre, hija, hijo o tener parentesco consanguíneo hasta cuarto grado, así como tampoco tener parentesco por afinidad hasta el segundo grado con el gobernador en turno.

Cabe hacer mencionó que la Comisión tiene poder de veto y facultativo de incluir a 2 aspirantes más que, por alguna razón, haya sido excluido en la selección del Consejo Estatal; en donde podrían tener cabida los aspirantes del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, por lo que la final podrían ser seis aspirantes en proceso interno