Tuxtla Gutiérrez participa en el Simulacro Nacional de Sismo

La mañana de este miércoles se llevó a cabo el simulacro nacional en la capital chiapaneca en donde participaron alrededor de más de 400 instituciones de gobierno, así como el sector privado, esto de acuerdo con información de Eder Mancilla, Secretario Municipal de Protección Civil.

La magnitud de este sismo es de 7.5 con epicentro en Veracruz, posteriormente de realizar la evacuación del inmueble como lo indica el protocolo, este simulacro abarca toda la República mexicana, asimismo este simulacro no solo abarca sismos si no incendios, inundaciones, todo a lo que el estado está vulnerable.

También puedes leer: Chiapas, uno de los estados más bajos en esquema de vacunación

El simulacro tiene duración alrededor de 5 minutos, luego que suena la alarma todos salen de los inmuebles en donde las indicaciones son: no corro, no empujo, no grito, posteriormente se lleva a cabo la supervisión del inmueble si no tuvo daños, una vez llevada a cabo la valoración se les indica a las personas que ya pueden acceder al edificio o al inmueble.









Él sismos estatal resalta lo ocurrido en Chiapas ocurrido en el 2017, el cual tuvo una magnitud de 8.2, ahora bien el nacional refiere al sismo ocurrido en Veracruz afectando parte de México.









Cabe destacar que Chiapas ocupa el tercer lugar a nivel nacional con sismicidad por debajo Guerrero y Oaxaca, hasta el momento no se tiene el registro del 2023 cuántos sismos se han suscitado pero mencionó que han sido muchos, ante esto el Secretario Municipal mencionó que pese a la convocatoria fue rápido tuvo buena participación.

Ante esto hace una llamado a los ciudadanos en general para que se mantengan a alerta y cuando se realicen estos eventos participen, ya que Chiapas es una zona vulnerable a sismos.