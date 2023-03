Pese a recompensa de FGE, aún no hay pistas de los desparecidos en Pantelhó

Casi 20 meses después de la desaparición de 18 personas en el municipio indígena de Pantelhó, sus familiares continúan viviendo con la incertidumbre de no saber su paradero. La señora Francisca Fidencia Morales Monterrosa, quien tiene tres familiares entre los desaparecidos, denunció que la Fiscalía General del Estado ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien aporte información que de con el paradero de las personas desaparecidas, pero hasta ahora no se ha obtenido ningún resultado.

El municipio de Pantelhó ha vivido problemas sociales desde hace varios años, con cambios frecuentes en la presidencia municipal. En el 2020, el presidente municipal constitucional Santos López fue desaforado por el Congreso del Estado y fue sustituido por la presidenta municipal interina Delia Janeth Velasco Flores. En septiembre del 2021, Pedro Cortés tomó el cargo y concluyó su administración ese mismo mes.

Los desaparecidos son: Filiberto Aguilar Ballinas, Filiberto Aguilar Hidalgo, Isidro Mario Cruz Alcázar, Catarino Martínez Aparicio, Juan Ruiz Hernández, Alfonso Aguilar Morales, Luis Fernando Aguilar Moreno, Julio César Urbina Gutiérrez, Leovigildo Raúl Ramos Cancino, Alejandro Díaz Gómez, Luis Ángel Santiago Marcelo, Manuel de Jesús Ruiz López, Delmar Octavio Gallegos Alfaro, Miguel Ángel Díaz Monterrosa, Mariano Gómez Gómez, Juan Sántiz Pérez, Manuel Sántiz Gómez, Lucas Sántiz López y María o Sántiz Hernández.









La señora Morales Monterrosa explicó que, aunque el ex presidente del Concejo Municipal de Pantelhó, Pedro Cortés, está en la cárcel, no ha aportado elementos para la búsqueda de los desaparecidos. La injusticia sigue en aquel municipio, donde los habitantes no pueden llegar a sus casas por el riesgo a su integridad. La exigencia de los familiares de los desaparecidos es la aparición con vida de todos ellos y la justicia que aún no han encontrado.





La falta de acción y respuestas por parte de las autoridades ha llevado a la protesta de los familiares de los desaparecidos. Este martes, bloquearon la avenida central de Tuxtla Gutiérrez, esquina con segunda oriente en demanda de justicia y de la aparición con vida de sus seres queridos. Aunque han recurrido a diversas instancias, desde el Congreso de la Unión hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, aún no han obtenido una respuesta satisfactoria.