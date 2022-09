Remodelación del Parque Jardín de la Marimba, el clamor de ciudadanos en Tuxtla Gutiérrez

Desde hace 29 años no ha recibido mantenimiento el Parque “Jardín de la Marimba” en Tuxtla Gutiérrez, un sitio emblemático que congrega para escuchar o bailar música de marimba, fue inaugurado el 12 de septiembre de 1993, las raíces de muchos árboles resaltan, en gran parte de la jardinería ya no existe el pasto, protección metálicas están rotas, con alto riesgo resaltan cables de la energía eléctrica en algunos postes, el piso ya está quebrado en algunos puntos, y para ello se ha organizado un grupo de ciudadanos en el Patronato Pro – Mejoras del Parque Jardín de la Marimba.

En voz de Marisa Duque, explica su trabajo es la organización de los festejos de este sitio icónico de la capital de Chiapas, sin embargo, una de las principales demandas es arreglar la pista de baile, mejorar las áreas verdes, las que hemos conservado durante 29 años pero ya es necesaria su rehabilitación, que obviamente incluya la los pasillos debido a que hay accidentes como tropezones y caídas por las grietas.

"Una cadena comercial nos donó bancas para adultos mayores quienes vienen a escuchar la música y a bailar para desestresarse, requerimos más espacios para ellos, acude turismo nacional e internacional y por ello queremos que las autoridades municipales y estatales nos ayuden a mejorar el Parque Jardín de la Marimba, tenemos que preservar nuestras áreas verdes, no se debe tirar ni un solo árbol".

Los árboles emblemáticos de este parque las ceibas, no obstante, resaltan enormes raíces, al pie de estas especies existía en años atrás un pasto que le daba una extraordinaria vista, al paso de los años ya no existe, lo mismo ocurre con árboles de laurel, que sus raíces resaltan y habría que corregirlas, gran parte del sitio está pelón, sin pasto, pero también la protección metálica ha desaparecido, las fuentes de agua no funcionan, algunos árboles se han retirado des hace algunos años existen los troncos que dan cuenta de ello.

En varios puntos no solo de la pista de baile, sino de los andadores del parque, el piso se ha quebrado por el paso de los años, tapas de registro totalmente rotas y a la vez son un riesgo principalmente para menores de edad que acuden a este espacio emblemático de la capital de Chiapas, algunos troncos de árboles resaltan en los andadores, el pasto algo maltratado o con evidente falta de mantenimiento.









En otros espacios de lo que fue jardinería resaltan cables de energía eléctrica que a pesar de tener manguera de protección, guarniciones quebradas por la fuerza de las raíces de los árboles, cables colgados de postes de luz que se entierran en el piso, mangueras rojas que seguramente contienen cables de energía eléctrica a la vista de todos, escasez de pasto, cables colgados pasan por las copas de los árboles, conexiones eléctricas en postes sin sus respectivas tapas.

Otro ciudadano, José Luis López, dijo que desde hace cuatro años se viene hablando de la posible remodelación del Parque Jardín de la Marimba, no se ha concretado "ya me da pena decirlo o recordarlo, es más salió el rumor de que ya habían soltado el dinero para ello, pero nada fue cierto, hicieron algunas excavaciones en un punto del parque, han desaparecido pastos, jardinerías, se ha roto el piso, hay que introducir bancas, espacios para quienes vienen de buena, vienen turistas reclaman espacios pero las bancas están apartadas por quienes están bailando, la belleza son los árboles no hay que quitar ni uno solo, yo lo defiendo de corazón, no podemos hacer lo que hicieron con el zócalo, lo dejaron pelón para los mítines".





Mientras tato, Isaín Mandujano, insistió que ya es tiempo de una remodelación integral del Parque Jardín de la Marimba porque ya está bastante deteriorado, "este espacio es la alegría para los de la tercera edad, que bueno que lo hagan, hay que cambiar el piso de la pista de baile, no hay que tirar los árboles, hay que sembrar más".

Doña María Paz, una mujer que todos los días, o casi todos, acude a bailar al Parque Jardín de la Marimba, ella está de acuerdo con una remodelación de este espacio y cree que debe ser urgente porque es lo más bonito que se tiene en Tuxtla Gutiérrez, hay que embellecer el espacio de recreación.





"Nos parece perfecto que se desarrollo un proyecto de remodelación, de mi parte acudo casi todos los días, como integrante del Patronato Parque Jardín de la Marimba, aunque también nos dedicamos a las actividades del hogar, hay semanas que solo venimos tres veces, somos los adultos mayores principalmente los que acudimos a escuchar música de marimba y a bailar, es un espacio para desestresarnos", enfatizó Margarita Ocampo.

A todo ello, el Director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, Alfredo Palacios Espinosa, dijo que no sabe si existe un proyecto arquitectónico para la remodelación del Parque Jardín de la Marimba, tampoco un presupuesto, ni su origen, más bien compromiso de hacerlo a partir de enero del siguiente año, se trata de que para el 12 de septiembre del 2023 cuando cumplirá 30 años se haya logrado mejorar su belleza.





Según el profesor, no implica quitar árboles del este espacio, sino corregir las raíces que estań resaltadas, ampliar los servicios sanitarios, el piso que se ha agrietado, introducir mobiliario de metal, redireccionar el drenaje, hay que introducir lo que existe como reconocimiento a don David Gómez Solana, autor del vals Tuxtla, un extraordinario músico, con la colocación de su estatua.