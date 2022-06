Restablecen el servicio de agua en colonias al sur de Tuxtla

Una vez que se ha reparado la ruptura del tubo del brazo sur de la red de agua potable ocurrido el miércoles de la semana pasada en Tuxtla Gutiérrez, se ha restablecido el servicio en las colonias afectadas, de acuerdo con los usuarios, no les afectó, debido a que el abasto en el sur poniente se presenta el miércoles y el domingo, por lo tanto, el pasado domingo ya recibieron el líquido en sus domicilios.

El brazo sur de la red de agua potable se rompió en la colonia La Gloria, en el poniente de la ciudad, en una zona montañosa, ahí uno de los usuarios, Sebastián Ruiz, en la Calle San Pedro, explicó que el miércoles la zona recibió agua potable, llenaron cisternas y tambos, que les permite el abasto durante varios días, mientras que el domingo pasado volvieron a recibir el agua potable, por lo que no les impactó le ruptura del tubo debido a las fuertes lluvias.





Puedes leer: Incrementarán extracciones de la presa Peñitas para reducir riesgos





Otra vecina de la misma calle esquina con libramiento sur poniente, Leticia Díaz, explicó que solo se enteró de que se rompió el tubo del brazo sur, pero el domicilio donde renta no se quedó sin agua debido a que reciben el miércoles y el domingo, los dos días a la semana son suficientes para el abasto en el hogar.

Otros domicilios consultados en la colonia vecina, Diana Laura Riojas, revelaron que el abasto de agua se mantiene, lo mismo en la Colonia San José Libramiento Sur, así como en la colonia Módulo II en la Delegación Terán, por lo que al llegar hasta esta zona del poniente de la capital, ya abasteció a las que se ubican a lo largo del libramiento sur poniente de la capital.





A los usuarios no les afectó, debido a que el abasto en el sur poniente se presenta el miércoles y el domingo, por lo tanto, el pasado domingo ya recibieron el líquido / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las lluvias intensas de la semana pasada socavaron la línea del brazo sur bajo de seis pulgadas, prácticamente arrancó tres tramos de tubería, esto afecta a 36 colonias, según el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Municipal, debido a las fuertes corrientes, el sitio lodoso, montañoso, complicó el trabajo por la permanente lluvia, pero los vecinos ya tienen agua potable en su domicilio.

Las colonias a las que se interrumpió el servicio la tarde noche del pasado miércoles fueron las que corresponden a la Delegación, desde la Buenos Aires, Higo Quemado, Infonavit Solidaridad, Tierra Negra, Terán, Ampliación Terán Sur, San José Terán, Belisario Domínguez, Módulo II, CCI, La Reliquia, Diana Laura, San José Libramiento, colonia el ISSSTE, Xamaipak, Penipak, entre otras, la línea de conducción almacena en el Tanque Elenes Castillo, luego por gravedad se suministra a las colonias en la zona baja.





El río Sabinal aumentó su caudal, pero no hubo riesgo de desbordamiento, así como los arroyos tributarios, el llamado a la población es no tirar basura en las calles / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Mientras tanto, el Secretario de Protección Civil, de Tuxtla Gutiérrez, Eder Mancilla, dijo que se sumaron a la atención de las afectaciones por las fuertes lluvias, afortunadamente en las últimas horas no se reportan daños materiales, ni pérdidas de vidas humanas, tampoco lesionados por las fuertes lluvias, sí hubo un incremento en el nivel del río Sabinal de cruza la capital de poniente a oriente y desemboca en el río Grijalva, así como los 21 arroyos tributarios, pero soportaron los escurrimientos.

El río Sabinal aumentó su caudal, pero no hubo riesgo de desbordamiento, así como los arroyos tributarios, el llamado a la población es no tirar basura en las calles, no depositar escombros, tierra o lodo por la limpieza de sus patios, lotes y demás bienes, hay que colocarlo en los lugares adecuados, porque dejarlo en las calles aumenta riesgos por tapón de coladeras, drenes y drenajes lo que existe en algunas calles es encharcamiento, pero todas las calles y avenidas transitables.