Madres en resistencia se plantan a las afueras del palacio y retienen a trabajadores

Un grupo cercano a unas 20 familias que tienen miembros desaparecidos se congregó en las instalaciones del palacio gubernamental. Allí establecieron una posición firme bloqueando la entrada para los empleados, con el propósito de presionar por la apertura de un canal de comunicación directa con el gobernador. De no conseguir esto, advirtieron que iniciarían una protesta en forma de huelga de hambre.

Se presentaron también las madres en resistencia en el Palacio de Gobierno, estas mujeres están demandando que sus seres queridos desaparecidos aparezcan con vida. Asimismo, buscan la oportunidad de conversar con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Sin embargo, se les informó que el gobernador no estaba presente en ese momento y rechazaron la intermediación de enlaces. Ante esta situación, expresaron la intención de permanecer en el lugar en protesta.

En la entrada principal de Palacio de Gobierno colocaron cadena con candado, en las gradas pusieron fotografías de sus familiares desaparecidos, 20 en total, en las dos entradas en salidas del sótano intentaron colocar cadenas y candados pero no lo lograron, solo algunas lonas, después quedaron algunas, amenazan con quedarse en plantón.

Quieren hablar directamente con el gobernador Rutilio Escandón Cadenas y con el Fiscal General del Estado, Olaf Gómez Hernández, con nadie más, así lo indica Adriana Gómez Martínez. En el interior de Palacio de Gobierno hay personal.

Adriana Hernández Chanona, desde su silla de ruedas por su pie derecho lastimado, recuerda a su hermano Gabriel, como un gran hermano, un gran consejero, el que se ocupaba de la familias, de que todos estuvieran bien.

Gabriel Hernandez Chanona, era administrador de un restaurante en la carretera federal Ocozocoautla - Lasfamili Chiapas, a la altura del kilómetro 155, en el restaurante El Bambú.

Estaba estudiando la maestría en derecho civil, era muy aficionado al estudio y a su trabajo, estaba al pendiente de sus familiares, era un ser humano muy apegado a su familia, un gran hermano, duele no saber de él.

La última vez que la familia lo vio fue el 8 de febrero por la tarde, solamente recibimos unos número de teléfono para que negociáramos, pero cuando nosotros llamamos ya no nos dijeron nada.

Ante nuestra insistencia nos dijeron que ya lo habían matado, ya no nos dieron chance de negociar, ya no nos pidieron dinero, luego ya no tuvimos ni llamadas, ni me sabes, ya nadie nos buscó, nunca más supimos de nuestro hermano, cuenta Adriana Hernández Chanona.

Hasta su casa, al lado del restaurante llegaron tres camionetas blancas para llevárselo, tendo evidencias que los responsables son policías, pero la misma autoridad los encubre, los protege, dijo.

Ya presenté videos a la Fiscalía General del Estado, donde claramente se ve el rostro descubierto de un policía, no me quieren decir si es de la policía especializada, ministerial o estatal, pero tengo como comprobar que es un policía.

"Me han dado por perdido la declaración de los testigos, se las pruebas que yo he presentado no he obtenido respuesta", agregó.

"Tenemos pruebas de que fue la Fiscalía General del Estado son ellos los que entorpecen las investigaciones porque fueron ellos, ellos mismos se los llevaron, pero no vamos a descansar hasta encontrarlos, yo ya dije sur vivo o muerto hoy a encontrar a mi hermano, no se cómo pero lo voy a encontrar".

Tiene que haber alguien que ponga atención en mis pruebas, pido al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que ponga atención en mis pruebas, para que vea que no es mentira lo que se está denunciando y no es mentira lo que está pasando en Chiapas.

En realidad la Fiscalía General del Estado es la que se está llevando a estas persona, se llevó a mi hermano, si está vivo que nos lo regresen, si está muerto, que nos digan donde lo han puesto, donde lo enteraron, donde lo tiraron, porque ya queremos descansar, es una tortura lo que estamos viviendo todos los días, si está vivo, si lo están en torturando, esa es la incertidumbre con la que vivimos nosotros, enfatizó.