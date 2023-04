Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez desaloja a comerciantes de la plaza central

El ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por Carlos Orsoé Morales Vázquez, cumplió su amenaza de desalojar a los comerciantes de la feria que estaban establecidos en la plaza central a un costado de la Catedral Metropolitana de San Marcos.

A pesar de que algunos de los comerciantes solicitaron el permiso con mucha anticipación, la petición fue rechazada y, finalmente, fueron desalojados del lugar.

Don Mario Hernández denunció el abuso de poder del ayuntamiento y aseguró que, a pesar de haber solicitado el permiso con suficiente anticipación, fueron rechazados y, en las últimas horas, sacados del lugar donde se habían establecido a un costado del kiosko.









La orden llegó desde muy temprano el jueves y aquellos que no levantaran sus pertenencias serían decomisados. Algunos de los comerciantes se encontraban en la misma plaza frente al Congreso del Estado, pero tampoco fueron respetados.

La orden era sacar a todos, desde juegos hasta la venta de dulces, productos regionales y curtidos. Hubo posturas contrarias entre empleados y el presidente municipal, pero la advertencia era que no querían a nadie en la plaza central ni en el atrio de la Catedral Metropolitana de San Marcos. Los comerciantes han perdido sus inversiones para instalar sus puestos.









Para los comerciantes, esto es una represión, ya que pretendían reactivarse económicamente en estos días de la feria de San Marcos, lo que no será posible. No solo se trata de la compra de materiales, sino también del combustible y el arrastre de sus equipos de trabajo hacia el centro de la capital. "De esto vivimos, solo andamos de feria en feria, pero nos niegan el derecho al trabajo, aunque no tenemos muchas utilidades", señaló un comerciante.

Este incidente ha generado gran indignación entre la población, quienes denuncian la falta de apoyo a los comerciantes locales y la falta de alternativas para la generación de ingresos. Los comerciantes afectados han pedido una solución pronta a la situación y la posibilidad de establecer sus puestos en otro lugar para continuar con su trabajo.

