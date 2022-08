Rutilio Escandón inaugura infraestructura digna en escuela de Chiapa de Corzo

Elgobernador Rutilio Escandón Cadenas inauguró infraestructura en la EscuelaPrimaria Juan Sabines Gutiérrez, ubicada en la Calle Jerusalén de la ColoniaNuevo Zinacantán, en Chiapa de Corzo, la cual carecía de instalaciones quecumplieran con la normatividad y seguridad, y ahora cuenta con cuatro aulas,plaza cívica, servicios sanitarios, cisterna, andadores y red eléctrica.

Alrespecto, el mandatario expresó su satisfacción porque esta escuela es unespacio digno y seguro para recibir a los estudiantes y docentes, atendiendo anecesidades básicas como servicios sanitarios, ya que tenían que utilizar losde la Casa Ejidal, y tomaban clases en galeras que las madres y padres defamilia construyeron a fin de que sus hijas e hijos no se quedaran sineducación.

“Erainjusto y triste que las autoridades no voltearan hacia acá, no hacían unainversión para proporcionar espacios adecuados al proceso deenseñanza-aprendizaje, donde pudieran estar seguros, en una infraestructurabien construida, las niñas, los niños, las maestras, maestros yadministrativos. No era posible que un centro educativo no tuviera baños; hoytiene baños funcionales y bonitos, tal como quedó toda la escuela”, apuntó.

Luegode señalar que en Chiapa de Corzo se han invertido aproximadamente 900 millonesde pesos en la actual administración estatal, Escandón Cadenas anunció quetambién se construirá la sala de medios de esta primaria, se harán arreglos enla Telesecundaria y con el presupuesto del próximo año se construirá el Libramientode Chiapa de Corzo.





Entanto, el director del Instituto de Infraestructura Física Educativa del estadode Chiapas (Inifech), Enoc Gordillo Argüello, informó que en la rehabilitaciónde este plantel se invirtieron más de 3.6 millones de pesos; y que, como partedel Programa “La Escuela es Nuestra”, se arregló el área de la Dirección.Agregó que en este municipio se han invertido casi 80 millones de pesos para larehabilitación de 32 planteles de nivel básico.

Ladirectora de esta escuela, Imelda García Gutiérrez, reconoció el trabajocomprometido del Gobierno de Rutilio Escandón al responder a esta petición yhacer que la niñez reciba clases en instalaciones bonitas, adecuadas yfuncionales, abonando a que las presentes y futuras generaciones cuenten conlas mejores condiciones para seguirse preparando.

Alsubrayar que es la primera vez que un gobernador visita esta comunidad, elalcalde de Chiapa de Corzo, Leonardo Cuesta Ramos, resaltó que en esta tarea nosólo se cimenta el esfuerzo y trabajo de las madres y padres de familia parafortalecer el desarrollo de la niñez, sino que se materializa el compromiso delas autoridades de llevar justicia social y cumplir con una demanda de más de28 años.

Asistieron:el titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de EducaciónPública en Chiapas, José Francisco Nandayapa López; el director de ServiciosRegionales, Jorge Rolando Flores Archila; el presidente del Comité de Padres deFamilia, Rey Mariano Pérez Pérez; así como alumnas y alumnos del planteleducativo.