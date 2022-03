¿Sabes como hackean tu WhatsApp? Que no te estafen, aquí te decimos

El método más usado por parte de los amantes de lo ajeno según los portales informativos, para poder ingresar a tu WhastApp y poder tener tu información es mediante el inicio de sesión por código, ellos se registran desde un nuevo teléfono y antes de que caiga el código de acceso marcan a los usuarios haciéndose pasar por personas importantes quienes le informan que en segundos recibirás un código, si la persona se los comparte podrán hacer uso de toda la información que se ha manejado a través de WhastApp.





Tal y como se popularizó en distintas partes de la República, el robo de whatsApp se está volviendo popular en la capital chiapaneca y es que ya existen reportes a los números de emergencias en donde afirman que las personas han sufrido un hackeó por lo cual, a la hora de que sus familiares son extorsionados terminan por caer ya que los números son verdaderos. Hasta el momento las autoridades dejaron en claro que no pueden hacer mucho, pues al ser una aplicación mundial, tiene sus propias reglas y es regida mediante los términos y condiciones de esta misma.

Según los distintos portales web además de las personas que han sido ultrajadas de su app, el método es el mismo, primero reciben una llamada en donde la persona que las contacta afirma trabajar en alguna empresa importante y para hacer un cambio en el sistema es necesario que se le proporcione un código que llegara a continuación; es ahí cuando aprovechan a registrar el número en un dispositivo que ellos tengan y con el código de WhatsApp la información pasa a ser suya.





WhatsApp la nueva forma para estafar a las personas, los amantes de lo ajeno han logrado entrar a tu app para así lograr su cometido / Foto: Captura | WhatsApp





Una vez realizado esto, ellos tendrá acceso a los contactos, llamadas, mensajes de tu plataforma, por lo cual, en cuestión de minutos aprovechan para mandar mensajes pidiendo dinero prestado o diciéndoles acerca de algún trabajo en donde antes deberán depositar.

En cuestión de minutos ellos hacen su labor y extorsionan a la mayor cantidad de personas posibles quienes están 100% seguros que son sus familiares o amigos pues el número es correcto.

Actualmente hay dos denuncias por el mismo hecho en Tuxtla Gutiérrez según los datos de la policía cibernética; no obstante, la mayoría de las personas eligen no denunciar, por lo cual, todo parece indicar qué hay más casos no contables; por lo tanto, las autoridades exhortan a no caer en estafas pero sobretodo a no proporcionar información que llegue a tu teléfono, pues si las aplicaciones eligen mandar datos de esta forma es exclusivamente para uso personal.