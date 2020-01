Se alistan tres mil migrantes en Tecún Umán para cruzar unidos a México

Tapachula, Chiapas- El primer grupo de mil personas que integra la caravana hondureña que empezó a salir en la madrugada del miércoles desde Honduras, ya están en Tecún Umán, Guatemala, esperando al resto de la caravana.

Los hondureños y salvadoreños empezaron a llegar a esta localidad fronteriza con México alrededor de las 13:00 horas del día de ayer, en este punto se espera que se unan migrantes guatemaltecos.

Este grupo de migrantes está compuesto por hombres, mujeres, jóvenes y niños que están en el parque y en la rivera del río, en donde aprovechan a bañarse, lavar ropa y descansar.

Los centroamericanos que ya se encontran en este punto cruzaron todo Guatemala a bordo de autobuses, a través de raid o trepándose a los trailers.

Los primeros en llegar a los límites con México, mencionaron que la policía de Guatemala esta regresado a mujeres y niños, pero que se vuelven a integrar a los grupos que aún siguen saliendo.

La policía de Guatemala a regresado a unos mil de nosotros que no traen papeles, pero ellos se vuelven a salir de Honduras, a mi no me regresaron porque saque la M4 para llegar hasta acá.Joel Antonio Torres, hondureño.

Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

Indicó, que los están regresando por no tener papales desde el día que empezaron a salir de su pais por la falta de empleo y la inseguridad es por eso que realizan este éxodo con su único destino de llegar a los Estados Unidos.

“Los que veníamos hasta delante y traemos papeles, solo mirábamos como los agarraban y los tiraban otra vez a frontera de nosotros, pero ahí vienen”, añadió.

Los migrantes que ya están a unos pasos de llegar a territorio mexicano pasaron la noche en la Casa del Migrante en Tecún Umán. Este albergue ha solicitado apoyo a los guatemaltecos para lleven agua, ropa y alimentos no perecederos.

