Se debe resolver problema migratorio y trata de personas: senador

El senador de Chiapas, Noé Fernando Castañón Ramírez, dijo que la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) lleva un amplio consenso para hacer más eficiente la investigación, evitar el abuso de autoridad, robustecer el combate a la delincuencia organizada y su autonomía, así como garantizar el acceso a la justicia, lamentablemente hay un reclamo de la sociedad por la desaparición de personas que se debe resolver.

Castañón Ramírez, que ganó las elecciones federales del 2018 por la representación proporcional postulado por el PRI y luego migró al Movimiento Ciudadano, expuso que en el país tiene grandes pendientes sobre el actuar de la Fiscalía General de la República, en algunos estados más que otros, en Chiapas sigue el clamor de justicia, denuncias de desaparición forzada, principalmente de migrantes a su ingreso por la frontera sur, así como la trata de personas, situación de la que México debe rendir cuentas.

Abundó en entrevista que el asunto de las desapariciones el gobierno de la república no lo ha atendido de la mejor manera, la Comisión Nacional de Víctimas está acéfala, urge se de un nombramiento porque no pueden estar las víctimas sin atención, es un grave problema heredado del pasado pero que se tiene que darle solución en el presente.

"En Chiapas y en todo México ha sido un tema que lesiona nuestra sociedad en su conjunto, se crea una incertidumbre en su familia y en la sociedad que no debe de enfrentar, tenemos que poner una regulación y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República en análisis está teniendo algunas modulaciones; las causas de las desapariciones son diversas, hay que atenderlas, lo que no ha habido es investigación y sin investigación pues no aparecen las personas".





Castañón Ramírez sostuvo que en los estados del norte y del sur del país es donde más se sufre, en Chiapas lamentablemente, problema que se debe afrontar, esto se ha hecho del conocimiento del nuevo Embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, y uno de los temas en su comparecencia el lunes en la Comisión de Relaciones Exteriores, fue precisamente la atención y protección a la migración y los apoyos que necesita otorgar esa nación de la unión americana para el desarrollo de la frontera sur y de Centroamérica.