Se desconoce a la secretaria general del sindicato de Unicach: trabajadores

Fredy Penagos encabezó un acto de protesta en contra la secretaria general Zoila García Ruiz, del sindicato del personal académico de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, su regreso a la universidad tiene el riesgo de que que se prolongue la deuda por la suspensión desde el 2012 de los pagos y derechos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Sistema de Administración Tributaria, Sistema de Ahorro para el Retiro y del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores que suman mil millones de pesos.

En conferencia de prensa en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, acusó a la dirigente de la organización sindical de no representar ni defender los derechos de la base trabajadora, por ello han tomado la determinación de desconocerla e inician un proceso de organización para la designación de una nueva dirigencia que responda a los intereses de los agremiados.

"Hemos fortalecido una lucha que ha iniciado hace tiempo por la imposición de una secretaria general no legal, que no nos representa y que tiene documentos apócrifos, misma que se ostenta con la toma de nota por parte de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero que no es resultado de un proceso democrático".

"Nuestra lucha es por conseguir esa toma de nota a nuestro favor ya que contamos con la mayoría de los trabajadores que nos respalda para encabezar la secretaría general, ha sido acusada por falsificación de firmas que deben ser resueltas conforme a derecho, de ello ha dado fe un notario público y estamos a la espera de que los juzgados puedan avanzar en la atención".





La organización agrupa a 489 trabajadores académicos pero la indefinición afecta a todos, en la medida en que no se defina la secretaría general no hay ninguna gestión de derechos y tampoco hay respuesta por parte de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

Comentó que para sustentar su propuesta para ser designada secretaria general recurrió a la falsificación de firmas que presentó a la Junta de Conciliación y Arbitraje, con lo que le han dado una toma de notas, la asamblea real y sustentada con más de 400 personas denunciamos la imposición, además en su momento fue rescindida por la universidad por no presentarse a trabajar.









