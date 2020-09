Se deslindan maestros de actos violentos en Tuxtla Gutiérrez

San Cristóbal de Las Casas.- Maestros de base y maestros interinos inscritos en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y estudiantes de la Normal Jacinto Canek, se deslindaron de los hechos de violencia que un grupo de personas realizaron el pasado lunes en Tuxtla Gutiérrez, donde fue quemado una unidad del Conejobus, además de otros hechos, ya que aseguraron fueron infiltrado del mismo gobierno.





Local Presuntos normalistas realizan violenta protesta este lunes





“Ayer se suscito en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, nosotros venimos exigiendo hace tres meses, ocho mesas de negociación, hemos aceptado mesas tras mesas, en la que no se compromete a nada, el gobierno ha dicho que le han pagado a los maestros y eso es falso, hay molestia por parte de nosotros, nos están culpando de algo que no hicimos, y si se reacciona de esa manera es por la misma situación, la desesperación y necesidad que no nos han pagado desde hace 2 a tres años” dijo Blanca Sánchez, una de las docentes.

En conferencia de prensa, criticó que el argumento de las clases virtuales es totalmente incongruente, cuando en la comunidad rural no se puede aplicar “donde apenas si es que existe radio de comunicación, porque hay algunas lejanas donde no hay luz, agua potable”.





Si hay actos podrían ser por el hartazgo del no pago a los maestros





Urgió el pago a los maestros, pues consideran que buscar culpables por los hechos del lunes, es un pretexto para continuar reteniéndoles sus pagos, y si hay actos podrían ser por el hartazgo del no pago a los maestros, “pero que no nos culpen de los hechos de ayer”.

Reveló que son mas de 300 maestros en la zona altos a quienes les deben, y son 3 mil quinientos aproximadamente lo que gana cada uno, multiplicándolo por 2 a 3 años es una suma fuerte, aclarando que son maestros sin derecho a servicio medico “no tenemos derecho a enfermarnos, si te enfermas, te sacan de la comunidad, eso también es injusto”.