Se manifiesta personal del IMSS en Tuxtla Gutiérrez

Personal del Hospital General de Zona II del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron una manifestación para exigir al director general, Zoé Alejandro Robledo Aburto, así como al titular de la Unidad del Organismo Desconcentrado en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín, la vacunación contra el virus del SARS COV2 (COVID 19), para proteger su vida y su salud, debido a que se han presentado casos positivos y decesos, lamentablemente no hay suficiencia de equipo de protección para hacer frente a la pandemia.

En el exterior del Hospital General de Zona II, doctores, doctoras, enfermeras, enfermeros, personal de mantenimiento, y de otras áreas, expusieron que trabajan bajo protesta por carecer de los equipos necesarios para laborar en condiciones de seguridad en salud, han aumentado los contagios y las defunciones por el coronavirus.

"No estamos todos, nos faltan compañeros, han fallecido varios trabajadores y trabajadoras, médicos cirujanos se han ido, no tenemos protección, no nos han informado cómo, cuando y donde nos van a aplicar las vainas contra el Covid 19, creo que es justo que los escuchen y nos atienda", es el clamor del personal.

Ahí a la manifestación llegó uno de los directivos de la unidad médica del IMSS para informarles que ya han enviado al gobierno de la república la solicitud de vacunas y un listado del personal para que en su momento puedan ser beneficiados por el biológico, sin embargo, no les dan fechas, y ante ello los y las trabajadoras de la salud le piden a la sociedad que se cuide para que no lleve riesgos a su casa ni a las unidades médicas por qué el virus es letal y sigue permeando en Chiapas.





Durante diciembre y lo que va de enero la cadena de transmisión aumentó, a 336 días de la pandemia por COVID-19, el pasado miércoles la secretaría de Salud del Gobierno de Chiapas reportó un registro acumulado de 7 mil 797 casos positivos confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública, así como 631 fallecimientos, la ciudad que presenta mayor movilidad social es Tuxtla Gutiérrez.

El personal del IMSS reporta que no dejará sin servicios a la población pero le demandan mayor precaución, mientras que a las altas autoridades la exigencia es la vacunación inmediata contra el Covid 19, temen que aumenten los contagios entre el personal de esa unidad médica y los decesos por falta de equipos de protección.