Se manifiestan trabajadores de salud a la llegada de Hugo Lopez Gatell

De forma pacífica, guardando la sana distancia y con cubrebocas, Integrantes del Sindicato Nacional de trabajadores de Salud del Estado de Chiapas (SNTSA) se manifestaron la mañana de este viernes en las instalaciones del aeropuerto internacional Ángel Albino Corzo ante la llegada del subsecretario de salud Hugo Lopez Gatell.

La principal demanda que realizaron fue exigir que se les dote de herramientas y equipo necesario los trabajadores de salud en el estado de Chiapas, esa fue la consigna más repetida mientras pasaba la caravana que transportó al Subsecretario al salir del aeropuerto con rumbo a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez .









Además señalan que le entregaron un documento en el que le exponen la situación que prevalece entre el personal médico de los hospitales en el estado de Chiapas, también mencionaron que el sistema de salud en la entidad está abandonado.

Explicaron que esta lucha es porque no hay diagnóstico sobre los casos de Covid-19 desde hace 60 días que no se están realizando y por supuesto los casos han pasado, dicen "tenemos un secretario de salud que tú has sabido llamar a la base trabajadora necesitamos decirle al señor Gatel que manden un delegado a los estados porque están falseando los datos necesitamos un cerrajero líder que encabece la Secretaría De Salud con la fuerza y la experiencia de los trabajadores".





Foto: Elam Nafate | El Heraldo de Chiapas





También señalaron que “ante todas estas injusticias, por la falta de medicamentos, por la falta de atención, por la falta de compañeros trabajadores para poder atender a la población que nos necesita, hacemos un llamado al pueblo de Chiapas para que en este momento también se manifieste en esta epidemia, los chiapanecos merecemos respeto a la vida es un derecho de salud que nos están quitando”, afirmaron los trabajadores de salud.





La visita a Chiapas fue anunciada por el propio Gatell en su cuenta de facebook, donde, explica realizará este día la conferencia de salud y realizará algunas otras actividades relacionadas con su labor en el combate a la pandemia de Covid-19 que afecta al país.