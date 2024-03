Se reactiva con normalidad el transporte en Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla

Policiaca Indígenas provocan accidente de tránsito en Chilón

Tras doce horas de suspensión del servicio, desde las tres de la mañana de este lunes, a partir de las dos de la tarde comenzó a restablecerse el servicio de autotransportes entre la capital de Chiapas Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla de Espinosa hacia diversos destinos del estado y del país tras la interrupción causada por enfrentamiento entre civiles armados durante la madrugada.

Personal de la empresa OCC indica que desde las tres de la mañana se suspendió el paso debido a que las fuerzas de seguridad tomaron la carretera luego del enfrentamiento entre grupos armados, lo que dejó varado a pasajeros que se encontraban con boletos desde las tres de la mañana y se ha ido dando salida de manera paulatina a los autobuses sin que los usuarios pierdan sus boletos a su destino.

Pasajeros nacionales esperando llegar a su destino / Foto: Isaí López / El Heraldo de Chiapas

En la sala de espera hay cientos de pasajeros que siguen esperando la saluda de su autobús, mientras que los ejecutivos de la empresa no brindan información a los medios de comunicación, usuarios dicen no saber las causas del retraso, otros que es consecuencia de lo que pasó en la carretera sin dar más detalles, los operadores de las unidades no dicen nada sobre el retraso, solo esperan órdenes de salida, pero ya se anuncian recorridos de Tuxtla Gutiérrez a la ciudad de Cintalapa de Figueroa pasando por el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

El personal que despacha los boletos en las ventanillas indican que será de manera paulatina la salida de las unidades a diversos destinos donde se ha retrasado, ha explicado a los usuarios y espera que en las próximas horas pueden llegan las que vienen en camino, como las que van de salida a Puebla, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Teapa, Tehuantepec, Tonalá, Salina Cruz, Veracruz, Villahermosa, Tulum, Cárdenas Tabasco, Xalapa, Acayucan, Arriaga, Campeche, Cancún, Arriaga, Ciudad del Carmen, Cintalapa, Coatzacoalcos, Cordova, Escárcega, Huixtla, Juchitán, Mérida, Ciudad de México, Oaxaca, Minatitlán, Palenque y otros destinos.

Usuarios esperan con maletas en mano en la terminal, algunos en el piso, otros con el celular haciendo llamadas o enviando mensajes, se anuncia la salida de autobuses a San Cristóbal de Las Casas, Arriaga y otros destinos, piden a los pasajeros credencial en la mano, quién no aborde la unidad que le corresponde perderá el boleto, hay quienes esperan autobuses que debían salir desde las nueve de la mañana en adelante, en la casa de espera poco a poco se va desfogando de usuarios, personal de seguridad revisa boletos, maletas e identificación de quienes ingresan para abordar sus autobuses.