¡Se viene el calor! Conoce cuando se presenta la canícula 2022 en Chiapas

El director de Coordinación y Vinculación del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias en Chiapas, Walter López Báez dio a conocer que la canícula este año se presentará entre la segunda quincena de julio y la primera de agosto, en este periodo va a registrarse un descenso en la precipitación, donde normalmente se presente es en los municipios de las regiones Frailesca y Metropolitana.

Ante este escenario que se presente cada año en el estado, sostiene que con la lluvia no se puede hacer nada en materia de investigación científica, sin embargo, sí podemos cuidar la poca agua que caiga, ello es posible con la agricultura de conservación con este mecanismo si viene la canícula aunque deje de llover, el suelo tiene humedad guardada, si el suelo está desnudo sin vegetación, sin materia orgánica o quemado, se pierde rápidamente por evaporación, explicó.





El sitio que conserva la materia orgánica guarda mejor fertilidad y mayor capacidad de retención de la humedad / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que en el Campo Experimental del Centro de Investigación en Ocozocoautla se han establecido parcelas demostrativas con el uso del fuego y con la conservación de la materia orgánica, que sirven de enseñanza y capacitación a los productores agropecuarios, la diferencia en rendimiento es bastante, el sitio que conserva la materia orgánica guarda mejor fertilidad y mayor capacidad de retención de la humedad, el suelo quemado tiene menor capacidad de conservación de la humedad.





López Báez explicó que hablar de canícula es hablar de sequedad o de disminución del potencial de lluvias, baja considerablemente la precipitación pero no en todas las regiones es del mismo nivel el descenso, en algunos sitios es de 10 días, en otros de 20 y se llaga a 30 días o un poco más, cuando deja de llover es menor que lo que se está evaporando, el impacto en la actividad agropecuaria depende de que deje de llover, cuánto deja de llover, cuánto tarda.

Cuando la canícula es arriba de los 20 o 30 días se pierde producción, generalmente es el maíz el que se afecta más por ser el principal producto, para que haya menos impacto en la agricultura y ganadería debería haber manejo de suelo, el uso de sistemas orgánicos, la no quema de rastrojos y pastizales, la menor precipitación será en la Frailesca y Metropolitana y los municipios que más se impactan son Jiquipilas y Cintalapa, donde la gente siembra sorgo.





La alternativa ante la posible sequía es no quemar sino guardar la materia orgánica para enfrentar la canícula / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Dijo que en municipios del norte del estado colindando con Tabasco hay menor daño por sequía, además, el cultivo básico no es el maíz, sino de autoconsumo; la alternativa ante la posible sequía es no quemar sino guardar la materia orgánica para enfrentar la canícula, se conjuga las desgracia con la necesidad porque tenemos suelos arenosos que casi no retienen humedad, además, cuando el rastrojo se quema prácticamente se deja el suelo sin capacidad para retención de humedad.

El principal cultivo en Chiapas es el maíz y frijol, está presente en todos los municipios, el impacto de la sequía depende de las condiciones del terreno, los rendimientos por hectárea también van de acuerdo con los sistemas de producción, el orgánico tiene mayor fertilidad, mayor capacidad de retención de humedad y como consecuencia, menor impacto de la canícula o sequía.