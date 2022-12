Secretaría de Educación tiene en completo abandono a escuelas normales de Chiapas: alumnos

Escuelas normales del estado de Chiapas se quejan de abandono por parte de las instituciones públicas, principalmente de la Secretaría de Educación y de la imposición de personal sin el perdón adecuado, en tanto disminuye el financiamiento porque es palpable la falta de mantenimiento y rehabilitación de las instalaciones.





El Comité de Honor y Justicia en las escuelas normales se han instalado para perseguir, reprimir y expulsar a estudiantes y docentes / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Las escuelas normales han estado oprimidas, el gobierno quiere imponer sus directores, no tienen el mayor interés de ver por el bienestar de la educación y por la formación académica de los estudiantes, hay compañeros que están siendo oprimidos por el Comité de Honor y Justicia de las escuelas normales", expuso un alumno.









En el caso de la Escuela Normal de Licenciatura de Educación Primaria del Estado hay siete compañeros expulsados y seis maestros casados, simplemente porque no siguen la línea que exige la institución, todos nosotros estamos luchando por eso, explicó en entrevista en relevar su identidad.

El alumno de la Escuela Normal Experimental de Tuxtla Chico contó que hay maestros desperfilados, es decir, que su especialidad no corresponde a la exigencia y misión de las escuelas normales.





El alumno de la Escuela Normal Experimental de Tuxtla Chico contó que hay maestros en servicio sin el perfil académico correspondiente / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"En la Escuela Normal Experimental de Tuxtla Chico hay una maestra que se llama Geny Nayeli d.L. C., que no tiene el perfil para dar clase dentro de una escuela normal superior, es nutrióloga y fue impuesta por el anterior director Jacobo Ubaldo, ese maestro ahora está propuesto para ser director y nosotros estamos pidiendo que se respete a las escuelas normales, que se tomen en cuenta los derechos de los estudiantes, que no se tomen desiciones que afecten a los estudiantes".





El Comité de Honor y Justicia en las escuelas normales se han instalado para perseguir, reprimir y expulsar a estudiantes y docentes, en la Escuela Normal Manuel Larráinzar ya están siendo amenazados y oprimidos por parte de los directivos y para allá vamos todos, sustento.





Secretaría de Educación tiene en completo abandono a escuelas normales de Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Estas son; Escuela Normal Rural Mactumactzá, la Escuela Normal Superior, Escuela Normal de Licenciatura de Educación Primaria, Escuela Normal de Licenciatura de Educación Física, Escuela Normal de Educación Preescolar Bertha Von Wlumer y Leyva, Escuela Normal de Educación Preescolar Rosaura Zapata Cano, Escuela Normal Intercultural Indígena Jacinto Canek, Escuela Normal Bilingüe Manuel Larráinzar, Escuela Normal Experimental de Tuxtla Chico, Escuela Normal de Tonalá, Escuela Normal Fray Matías de Córdoba, entre otras.

