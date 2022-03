Secundaria de Palenque continúa manifestandose, aún sin respuestas

A cuatro días se permanecer en la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, maestros se la Escuela Secundaria se Palenque, perteneciente al sector escolar 016, siguen sin encontrar respuestas a las necesidades que han presentado a las instituciones estatales se Educación y Hacienda, por lo que se encuentran en estado de indefensión, lamentablemente la reducción de matrículas siguen aumentando, así lo comunicó Leizer Sánchez Aguilar.





Dijo que han sido recibidos por autoridades estatales, entre ellas, la Directora de Educación Básica, María de Lourdes Alfaro Gordillo, sin embargo, no les ha planteado soluciones justas, por lo que crece la indignación entre padres de familia, alumnos y docentes, toda vez que no hay por ahora posibilidad de que se paguen los adeudos que se sostiene con la institución de educación básica en aquel municipio.

En la plaza central de Tuxtla Gutiérrez, insistieron que no se ha garantizado el pago a maestros interinos que cubren grupos de expansión de programación detallada, cómo consecuencia no pueden continuar frente a grupos, no hay la regularización y reconocimiento de validez oficial de esto grupos de expansión, tampoco el pago del incremento de horas del ciclo escolar 2017.





Escuela Secundaria de Palenque se manifiestan en la plaza centra de Tuxtla / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





"Nos recibieron solo para poder decir que no se nos niega la atención, lo único que conseguimos por parte de la maestra María de Lourdes Alfaro Gordillo, fueron negativas a nuestras demandas, argumentando que la resolución le corresponde exclusivamente a la Secretaría de Hacienda, ya que en rubros económicos, la Secretaría de Educación del Estado no tiene ninguna participación".

Los docentes siguen por ahora en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en espera de que puedan encontrar una solución a sus necesidades con la finalidad de que las y los alumnos puedan continuar recibiendo la educación que les corresponde, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con calidad y pertinencia.