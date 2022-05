Ser enfermera es la profesión más bella, Mónica Jiménez nos cuenta

Una de las profesiones muy hermosas, extraordinarias, de gran calidad humana es la enfermera, estamos listas siempre en todo momento para ayudar a dar vida, a cuidarla y a protegerla, no importa si estamos cansadas o no, no hay mucho tiempo que esperar, sobre todo es urgencia, hay que despojarse de la familia, de muchas libertades, así somos, dijo la enfermera Mónica Guadalupe Jiménez de la Cruz.

Ella es la Coordinadora Delegacional en Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas, y cuenta que ser enfermera es lo mejor, es un servicio que se le brinda a la comunidad sin esperar nada a cambio, solo la satisfacción, es dar parte de uno mismo, es ser más que humanista y ayudar a la población a prevenir las enfermedades que puedan llegar a ocasionar una enfermedad o la prolongación de esta.





Lee más: Trabajadores de salud pretenden poner fin a muerte materna





Desde que la enfermera se levanta solo tiene una misión, dar todo, su cuidado es integral, no solo al paciente, también a su familia, es servir, dar más de uno, primeramente estar pendiente de todos, en todo momento, todas las enfermeras hacen una labor extraordinaria, en el IMSS laboran 2 mil 282 enfermeras, se están ampliando las posibilidades de nuevas contrataciones, dijo.

Este número de enfermeras tiene que ver con la atención de aproximadamente un millón 500 mil habitantes de Chiapas entre el Régimen Ordinario y el Régimen IMSS Bienestar, en todas las instituciones de salud pública en el estado pueden superar las 10 mil enfermeras, más las que corresponden al sector privado, otras 4 mil sin duda, el universo es extenso, probablemente pueda ser mayor el número de enfermeras, advierte.





Hoy se celebra l Día de la Enfermera y Mónica Jiménez nos cuenta su desempeño, desde que la enfermera se levanta solo tiene una misión, dar todo, su cuidado es integral, no solo al paciente, también a su familia, es servir, dice.



Vía: Isaí López | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/rVdpaqeOhs — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) May 12, 2022





Dice que las enfermeras cuentan con todos los bienes y servicios porque necesitan y requieren de todos los medios para dar atención, porque se su trabajo depende la vida de los demás, hay mucho profesionalismo, hay mucha seguridad en su trabajo, la enfermera no puede faltar en la vida de la sociedad, es un trabajo de equipo en el estado, con los médicos y médicas, las escuelas siguen formando enfermeras.

De acuerdo con Jiménez de la Cruz, las enfermeras se siguen preparando ya en el desempeño de su servicios, nos seguimos preparando, siguen estudiando, hay especialidades, maestrías y doctorados, el salario es por el servicio a la humanidad, esta profesión existe porque hay que salvar a la humanidad, y hacerlo el bienestar de toda la sociedad.





Las enfermeras cuentan con todos los bienes y servicios porque necesitan y requieren de todos los medios para dar atención / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Hay enfermeras a quienes no nos tocó atender a pacientes con Covid-19, pero nos tocó estar cerca de las enfermeras que sí atendieron este tipo de enfermedad, nos tocó vivir la angustia, el dolor, la tristeza, a veces la desesperación por el sufrimiento del paciente, pero el esfuerzo era mucho, compartimos sueños, anhelos, proyectos, esperanzas y aspiraciones y así hemos salido adelante en esta pandemia, compartió.





#IMSSChiapas reconoce al personal de enfermería por ser pieza fundamental en el combate, atención y aplicación de vacunas contra #COVID19



¡Gracias por toda su entrega!#DíaInternacionalDeLaEnfermería #EnfermeríaIMSS#IMSSChiapas pic.twitter.com/pIbsLPPlR6 — IMSS Chiapas (@IMSSchiapas) May 12, 2022





Hay enfermeras que no les ha tocado atender a pacientes con Covid-19 y hay quienes solo han estado en los puestos de vacunación, han estado al pendiente de la evolución o la reacción de las personas que han sido vacunadas, la misión es que no haya personas sin vacunas, no hay riesgo en la salud por la aplicación del biológico, el interés es ayudar a proteger la salud y salvar vidas, dijo Chantal Jiménez, en la Unidad de Medicina Familiar 25 del IMSS en Tuxtla Gutiérrez.

El Instituto Nacional de estadística y Geografía (INEG) no tiene un registro del número de enfermeras en Chiapas, informa que a nivel nacional hasta el 2021 eran 620 mil enfermeras y enfermeros, de cada 100 personas que se dedicaron a esta actividad 53 eran profesionales, 28 auxiliares paramédicos y 18 técnicos, por cada mil habitantes había 3.5 personas dedicadas a la enfermería.