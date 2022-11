Siete décadas y media llevando información, noticias que han dejado huella

Desde 1947, Diario del Sur ha sido un referente en los medios de comunicación en la región Soconusco y en toda la frontera sur. Han pasado 75 años en los que se ha informado con profesionalismo y veracidad los sucesos más relevantes de Chiapas, México y el mundo.

Desde su nacimiento, este diario ha sido un medio de comunicación que ejerce la libertad de expresión con ética y profesionalismo, convirtiéndose en la voz de miles de personas que no son escuchadas.





A lo largo de siete décadas y media, con su visión periodística se ha informado con claridad y se ha llevado a través de sus páginas impresas y en este nuevo siglo de manera digital, los acontecimientos que han marcado la historia, colocándose en la preferencia de los lectores y también de los anunciantes.

Hemos dado cuenta de un sinfín de acontecimientos que marcaron historia en más de cuatro generaciones.





El Decano del Periodismo en Chiapas nace en una etapa posguerra mundial, en medio de un país que había decido otorgar en ese año el derecho a votar a las mujeres en elecciones municipales; Japón se transformaba en una monarquía constitucional, de acuerdo con su nueva Constitución; Pakistán y la India se independizaban del imperio británico; en Londres, la princesa Isabel contraía nupcias con Felipe de Edimburgo en la Abadía de Westminster y la Selección de Argentina era la campeona por novena vez de la Copa América.





Del Maracanazo a la Revolución Cubana





En la década de los 50’s se juega el mundial de futbol en Brasil, donde en el último partido se enfrentan el equipo local contra la Selección de Uruguay, quien a la postre saldría campeón. Gesta deportiva denominada como el "Maracanazo", se restablece la pena de muerte en la Unión Soviética y comienza la Guerra de Corea; en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII declaró el dogma de la Asunción de María y fallece el rey Jorge VI, tras 15 años de reinado, lo sucede su hija Isabel II; fallece Eva Perón, líder política y social de Argentina, se realiza la primera edición de Miss Universo ganado por la finlandesa Armi Kuusela, fallece el actor y cantante mexicano Jorge Negrete, inicia la guerra de Vietnam, inauguración de Disneyland en Anaheim, California; se firma el Pacto de Varsovia, donde la Unión Soviética y siete estados más del bloque comunista se unen política y militarmente en contraposición a la OTAN; fallece Albert Einstein, Juan Domingo Perón es derrocado de la presidencia de la Argentina, el satélite artificial soviético Sputnik 2 lleva a bordo a la perra Laika, la creación de la NASA, triunfa la Revolución Cubana encabezada por Fidel Castro derrocando al régimen de Fulgencio Batista y se crea la organización terrorista ETA.

2022 La población de Tapachula siempre se informado en las páginas del Diario/Foto: Archivo | Diario del Sur



Se crea un muro y llegamos a la luna





En la década de los 60's a través de nuestras páginas le llevamos uno de los sucesos sociales más relevantes en México, la llamada Matanza de Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968 durante un mitin de estudiantes en la plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México. La represión de estudiantes por parte de elementos de la policía del Distrito Federal y del Ejército Mexicano, dejó como saldo más de 400 muertos y más de mil heridos.

También se dio la aprobación de la píldora anticonceptiva y revolución sexual, el nacimiento de Diego Armando Maradona el 30 de octubre de 1960, la construcción del muro de Berlín, se celebra el Concilio Vaticano II, nace la Guerra Fría entre la URSS y Estados Unidos, asesinato del presidente de Estados Unidos John F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963, ese mismo año Martin Luther King pronuncia su discurso "I have a dream": “Yo tengo un sueño", se registra el primer trasplante de corazón en la historia y en 1969 el ser humano llega a La Luna.





El primer mundial en México





En los años 70's, la población de Tapachula y los municipios del Soconusco se informaron a través de nuestro medio del evento deportivo más importante: el mundial de futbol de México 1970. Este suceso deportivo tuvo gran relevancia porque fue el primer mundial transmitido a nivel global, el primero en jugarse fuera de Europa y Sudamérica y el primero en tener tarjetas de amonestaciones y sustituciones, fue la última participación de "El Rey Pelé", futbolista brasileño.

Además de las siguientes noticias: se da la asunción de Salvador Allende como presidente de Chile, The Beatles anuncian su disgregación empezando sus carreras como solistas, Matanza del Jueves de Corpus, crean el Intel 4004 el primer microprocesador, la URSS lanza la primera estación orbital espacial Saliut 1, fallece Jim Morrison, líder de la banda The Doors en París, Francia; en los Juegos Olímpicos de Múnich, el grupo terrorista palestino "Septiembre Negro" provoca la muerte de nueve atletas israelíes, el general Augusto Pinochet da un golpe de estado en Chile, fallece el presidente de Argentina Juan Domingo Perón, Richard Nixon se convierte en el primer presidente de EU en presentar su dimisión debido al escándalo Watergate, fallece Francisco Franco, sucediéndole Juan Carlos I, rey de España; derrocan a Isabel Perón, muere Elvis Presley, considerado el Rey del Rock and Roll y Charles Chaplin, comediante británico.





2009 Diario del Sur ha sido un referente en la información local/Foto: Archivo | Diario del Sur

Terremoto en México





El 19 de septiembre de 1985, Diario del Sur informó uno de los desastres naturales más devastadores en la Ciudad de México: un terremoto de magnitud 8.1 y una duración de 2 minutos que provocó daños en viviendas y edificios en el centro, sur y occidente del país. Este movimiento de tierra provocó la muerte de al menos 3 mil 192 personas que fue la cifra oficial y pérdidas económicas superiores a los 8 millones de dólares, dejando a unas 250 mil personas sin viviendas.

El inicio de este decenio también está marcado por el aumento de las tensiones de la Guerra Fría entre EU y la Unión Soviética, la existencia del SIDA se hace pública por primera vez en junio de 1981 y acabaría presentándose ante el mundo como una epidemia de enormes proporciones; en Chernóbil se registra una catástrofe nuclear, en 1983 Argentina vuelve a la democracia de forma insegura, luego de que el año anterior fuera la Guerra de las Malvinas, Estados Unidos bombardea la Libia de Muamar Gadafi, en Nicaragua continúa la revolución sandinista, en Asia se desata la guerra de Irak contra Irán y el muro de Berlín fue demolido por los propios berlineses.

Los 90’s y el Levantamiento Zapatista





Este levantamiento coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). Los rebeldes tomaron como prisionero de guerra al exgobernador Absalón Castellanos Domínguez, comenzando con un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano y terminando con el repliegue de las fuerzas rebeldes

Después de 12 días de lucha, el presidente Carlos Salinas de Gortari ofreció un alto al fuego para dialogar con los rebeldes, sin embargo, este levantamiento armado dejó cientos de muertos.

En octubre de 1998 dimos cobertura al paso del huracán Mitch, uno de los fenómenos naturales más poderosos y mortales que se han visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de vientos sostenidos de 290 km/h y lluvias de hasta 2 mil 500 milímetros.

El Soconusco fue la zona más lastimada, las aguas derribaron 160 puentes y en el municipio de Mapastepec los intensos aguaceros sepultaron la comunidad de Valdivia, en donde vivía un promedio de 4 mil personas. Desde el lugar de los hechos los llevamos a la zona cero, donde retratamos los rostros de la devastación y fuimos la voz de las familias damnificadas quienes quedaron a la deriva al perder sus viviendas.

Cambio político en México y El Stan





En el nuevo siglo, en julio de 2000 dimos cuenta de las elecciones presidenciables en México y el triunfo de Vicente Fox Quesada, candidato de la coalición La Alianza por el Cambio compuesta por el PAN y el PVEM, con más del 42 por ciento de los votos. Este hecho fue relevante en México y el mundo, porque el triunfo histórico de Vicente Fox significó el fin de 71 años en el poder del PRI ante el hartazgo que existía en el país.

En octubre de 2005 se presentó la tragedia en la Costa chiapaneca provocada por el Huaracán Stan, donde Tapachula fue el municipio con mayor afectación tras el desbordamiento del río Coatán. El Huracán Stan tocó tierra el 4 de octubre del 2005 con categoría 1 en Punta Roca Partida, en Veracruz; sin embargo, en la región había llovido con mucha intensidad lo que provocó la eventual crecida del río Coatán y otros más de la Costa arrasando con puentes, casas, automóviles, dejó muertos y desaparecidos, cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. Sumando 41 municipios los declarados como zona de desastre.





Foto: 2005 La tragedia del Stan reflejada en nuestras páginas/Foto: Archivo | Diario del Sur

Primeras Caravanas Migrantes





En el periodo de 2010, desde el lugar de los hechos narramos para México y el mundo el ingreso de la primera caravana de migrantes centroamericanos integrada por más de 7 mil personas de nacionalidad hondureña. Este flujo masivo de personas tuvo tal impacto a nivel mundial, que diversas agencias de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) arribaron para brindar apoyo a este contingente durante su recorrido desde Suchiate hasta la ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.

El decenio, conocido como año 2010 estuvo marcado también por la crisis económica mundial que se inició en 2008; el calentamiento global se hizo cada vez más notable, ocurrieron desastres naturales que provocaron miles de muertos como los terremotos de Haití, Chile y Yushu de 2010, entre otras; continúa la masificación del uso del internet, se empiezan a utilizar masivamente los drones, aumenta el uso de las criptomonedas, la Primavera Árabe en 2011 marcó el inicio de unas revoluciones sin precedentes en varios países árabes; la muerte de Hugo Chávez en 2013 marcó la caída del socialismo del siglo XXI y en 2018 se da la histórica victoria del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México.

A finales de 2019, se informó de un brote de neumonía en Wuhan, China, sin imaginar que este virus que días después fue llamado Covid-19, generaría la muerte de millones de personas en el mundo y paralizaría las actividades en varios países

Protestas y más protestas





Los años 2020 comienzan con la pandemia de Covid-19 que se origina en la ciudad china de Wuhan y se propaga por el resto de China y en otros países del resto del mundo. Por otra parte, el asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani y el líder de las milicias pro iraníes en Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, por parte de un dron estadounidense en el aeropuerto de Bagdad en Irak, produjo el ataque con misiles por parte de Irán a bases estadounidenses en Irak como represalia, casi produciéndose un conflicto de mayor escala; en Estados Unidos, en 2020 se desataron protestas por la muerte de George Floyd contra el gobierno de Donald Trump, quien perdería meses después las elecciones a manos de Joe Biden.

La carrera espacial privada también se acelera con varias empresas que avanzaron en sus esfuerzos internacionales y multinacionales para los vuelos espaciales como industria comercial.

Muchos conflictos que comenzaron en la década anterior han seguido entre ellos la Guerra Civil Siria, la Guerra Civil Yemení, la Guerra en Malí y el Sahel africano, la Insurgencia en el Sinaí, el conflicto de Tigray, la Guerra Civil sursudanesa y la crisis en Venezuela. Las persecuciones y genocidios, finalizando la guerra en Afganistán con un tratado de paz entre EU y los talibanes.