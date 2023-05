Profeco no actúa ante denuncia de venta de Coca Cola clonada en Chiapas

En Chiapas aumentan las denuncias de la venta de coca cola supuestamente clonada procedente de Guatemala, lo han denunciado en Palenque, Ocosingo, comunidades de Tapachula y otros puntos de la entidad, sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), que tiene la responsabilidad de proteger y defender a los consumidores, no actúa, ni informa sobre sus programas y estrategias para la defensa de los derechos de los consumidores.

La delegación de la Profeco en Tuxtla Gutiérrez se ubica en el segundo piso del edificio alterno de la Torre Chiapas en libramiento norte y boulevard Andrés Serra Rojas, poco personal deambula en esas oficinas, un guardia de seguridad que recibió nuestra identificación y adelantó lo que iba a pasar: "aquí nadie habla, nadie dice nada, como que nadie protege y defiende a los consumidores".

La delegación de la Profeco en Tuxtla Gutiérrez se ubica en el segundo piso del edificio alterno de la Torre Chiapas / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Del interior de la oficinas de los departamentos salió una licenciada que confirmó lo que el policía privado dijo, "aquí no tenemos autorización de hablar a los medios de comunicación". Tras la explicación de nuestra presencia, insistió que existe un control desde las oficinas centrales de la ciudad de México, que no era posible hablar de este ni de otros temas.

Te puede interesar: Los mejores ventiladores para combatir el calor con poca energía: Profeco

Ante la insistiría de que los habitantes de la Selva Lacandona en el municipio de Ocosingo y de otros puntos del estado han denunciado la presunta presencia de Coca-Cola "clonada" procedente de Guatemala y queríamos saber de los operativos de inspección y vigilancia y de la protección a los consumidores, insistió que nada es posible compartir.

"Aquí no tenemos autorización de hablar a los medios de comunicación" / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Incluso se le informó de la alerta de los Lacandones a la población a no consumir este producto por el riesgo a la salud, el personal de la Profeco en Tuxtla Gutiérrez insistió que tampoco compartió si hay o no operativos, si tiene o no personal para hacerlo, su hay o no sanciones, la postura era de no tener la autorización para decir nada.

La visión de la Profeco es ser una institución cercana a la gente en la defensa de sus derechos / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

En la Selva Lacandona la población cuenta que es difícil distinguir entre la Coca Cola original y la pirata, pero aseguran que ésta última ya está circulando en la zona, y aún así la Profeco no está actuando, los consumidores de este producto podrían poner en riesgo su salud y no hay una defensa y protección de sus derechos.

La visión de la Profeco es ser una institución cercana a la gente en la defensa de sus derechos, y su misión es una protección y defensa de los derechos de los consumidores.

¡Recibe las noticias a tu WhatsApp! Regístranos y manda la palabra ALTA ⬇️