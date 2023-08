¡Golpe al bolsillo! Habitantes de San Roque a casi un mes sin agua potable

El barrio de San Roque, ubicada en el primer cuadro de la ciudad capital se ha visto afectada ya que se cumplirá casi un mes de no contar con agua potable, ante esto de igual manera se han visto afectados sus bolsillos recurriendo en la compra de pipas de aguas.

Gabriel Sánchez Paredes uno de los vecinos de esta colonia mencionó ya están por cumplir un mes que no tienen agua, e incluso pasó hace como 15 días personal del ayuntamiento, quien les dejó un número para quejas, quienes les informaron que se había roto un brazo en la zona oriente y ese era el motivo de la falta de agua por lo que iban a tardar.

Habitantes de San Roque a casi un mes sin agua potable / Foto: Thiaré García | El Heraldo de Chiapas

Sánchez Paredes vive solo, en comparación con los otros vecinos es poca el agua que utiliza, pero aún así le hace falta, menciona que hay vecindarios u otros habitantes que tienen que comprar pipas, la cual sale en $300 pesos la de 5 mil litros y $600 pesos la de 10 mil litros.

Ana Laura López Pérez, una habitante quien tiene un negocio de lavandería se ha visto afectada, considerando que el negocio no le reditúa del todo, ya que tiene que desajustar de su bolsillo para comprar pipas de agua.

"Estamos sufriendo de agua, hace más de 20 días que no viene, no tenemos respuesta del presidente municipal, el no tener agua nos genera compra en la pipa de agua, el recibo nos llega y yo creo que debe ser condonado el pago por parte del municipio", afirmó la habitante.

Al ser un negocio de lavandería, menciona que semanal tiene que gastar en 2 pipas de 5 mil litros, generando un costo adicional de $600 semanal, mientras que el recibo les llega de $400 hasta $800 pesos, teniendo que desajustar el bolsillo para comprar pipas.





"Exigimos y necesitamos el agua, o que nos manden una pipa de agua para abastecer las colonias, porque si esta dura la situación", concluyó López Pérez.

Otra vecina de nombre Yolanda Santos López, mencionó que el recibo a estado puntual pero el problema de agua no hay para cuando lo solucionen, les abastecían una vez por semana pero ya les dejo de llegar por completo, las autoridades no se han llegado a parar, únicamente les comentaron que era un problema de tuberías que estaban en reparación del lado oriente.

Yolanda ha tenido también que recurrir a la compra de pipas de agua, ella tiene que comprar la de 10 mil litros contándole $600 pesos, abasteciéndole durante 15 días, por lo que nuevamente recurre a comprar otra vez.

"Este gasto sale fuera del bolsillo, aparte el recibo y hay que pagarlo haya o no, ni siquiera nos descuentan nada", dijo la habitante.

Cabe mencionar que René León Farrera, Director General de SMAPA, prometió que la reparación de una fuga de agua potable en una línea de distribución de 20 pulgadas estaría completa para el 6 de agosto, según informaciones publicadas en las cuentas oficiales de la institución el 1 de agosto.

Aunque también afirmó que se realizaron interconexiones emergentes en la línea 18 para abastecer a alrededor de 60 colonias y evitar la falta de agua en la zona centro, los usuarios han desmentido esto al no recibir el suministro.

En un video del 4 de agosto en las redes sociales del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, René León Farrera pidió a la población paciencia y comprensión. Sin embargo, la reparación no se cumplió en la fecha prometida.

Finalmente los colonos de San Roque piden a las autoridades la pronta compostura de las reparaciones mencionadas, las cuales les ha afectado a su bolsillo, o bien sean aplicados los descuentos en los recibos, así como regalarles pipas de agua para el abastecimiento, buscando alguna alternativa para este problema.