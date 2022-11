Conejobus dejo de circular en el 2020: Socios se manifiestan, no les dan solución

Socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez llamado Conejobus, se manifestaron este medio día en el centro de la capital de Chiapas para hacer público que el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, nuevamente los convocó a una asamblea ordinaria de socios, es su calidad de presidente de la misma, sin embargo, se negó a abordar la solución de fondo de la sociedad anónima de capital variable constituida a finales del 2008.

La representante María Alejandra Chagoya Labra, explicó que la última convocatoria fue hace 15 días, en la que el servidor público pretendía que los socios desistiera de su lucha por la justicia, y en ese sentido, no dar cumplimiento al contenido del acta constitutiva que dio inicio al funcionamiento del transporte Conejobus en enero del 2010.

Acompañada de Antonio Reyes y José Alfonso Rincon Gumeta, precisó que la sociedad sigue confirmada por 139 placas, 105 socios, 97 personas físicas y 8 personas morales, mientras que el monto de la deuda que contabilizan los socios es de 114 millones 164 mil 923 pesos, que al no abordarse la solución de fondo por parte de Espinosa García, no alcanza a liquidarse, no obstante que las autobuses dejaron de circular a finales del 2020 en Tuxtla Gutiérrez.

Dijo Antonio Reyes que a través del presidente de la Barra Chiapaneca de Abogados, Servando Cruz Solís, recurrieron al amparo ante la justicia federal que están a la espera de resolución para conoces el destino de la lucha de los socios por la justicia, que a su juicio debería ser a favor porque tienen todos los elementos para que se les conceda la razón con base en la Ley de Sociedades Mercantiles.





La deuda se ha generado porque el señor Aquiles Espinosa no lo quiere resolver, la sociedad anónima sigue con obligaciones para los socios, mencionaron / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Comentó que lamentablemente ha transcurrido mucho tiempo y no hay sentencia, el amparo se solicitó desde principios de año, tenemos la razón, tarde o temprano nos darán la justicia que nos corresponde, algunos socios ya no están, suman 28 fallecidos, uno más se encuentra hospitalizado delicado de salud, son adultos mayores, los que ya no están han sido sustituidos por las personas que ellos determinaron en la herencia.

La deuda se ha generado porque el señor Aquiles Espinosa no lo quiere resolver, la sociedad anónima sigue con obligaciones para los socios, así como las placas y el derecho de ruta 1 y 2 avenida central y boulevares Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como la calle central y primera poniente, insistió.