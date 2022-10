Quieren disolver sociedad del Conejobús sin rendir cuentas

En las últimas horas los socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez o Conejobús fuimos convocados por el Secretario de Movilidad y Transporte, Aquiles Espinosa García, a una asamblea, para la disolución de la empresa, sin embargo, no se cumplió con lo establecido en el acta constitutiva y se pretende culminar las acciones sin rendición de cuentas en agravio de la sociedad, dijo María del Carmen Chagoya Labra.

La representante común de los socios del Conejobús, explicó que la Secretaría de Movilidad y Transporte está interesada en la disolución de la sociedad que se creó en el 2008 pero no pasar por la transparencia y la rendición de cuentas, no hay disposición de hacer público el adeudo de los 34 meses de adeudo de subsidio de los años 2020, 2021 y al mes de octubre de 2022 que suman más de 111 millones de pesos.

Precisó que la asamblea sería en el Colegio de Ingenieros Civiles en Tuxtla Gutiérrez convocada por Aquiles Espinosa García, Secretario de Movilidad y Transporte y presidente Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez SA (SITUTSA), la intensión en todo momento fue para la disolución de la empresa del Conejobús.





Pretenden disolución del Conejobus sin rendición de cuentas frente a la sociedad, no se conoce el destino de 111 millones de pesos, dijo María del Carmen Chagoya Labra / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Explicó que con anticipación a la hora de la asamblea el pasado lunes solicitamos vía oficio a la Secretaria de Movilidad y Transportes y a SITUTSA, la modificación del orden del día para la inclusión de los puntos petitorios del pago de 34 meses de adeudo de subsidio de los años 2020, 2021 y al mes de octubre de 2022.

El monto afecta a 139 familias, suma que se hubiera evitado si nos hubieran permitido reinstalarnos desde el cese de operaciones de los autobuses de pasajeros a nuestras rutas 1 y 2, originales correspondientes a la avenida central y boulevard Angel Albino Corzo y Belisario Domínguez, así como calle central y primera poniente de esta ciudad capital, explicó Chagoya Labra.





De acuerdo con la representante, el secretario Aquiles Espinosa nuevamente demostró su autoritarismo y su desapego a la ley y a lo estipulado en el Acta Constitutiva de la empresa que inició operaciones en enero del 2019, al no llevar a cabo la asamblea por no permitir que nuestros puntos petitorios se incluyeran, como el pago del adeudo, del que se desconoce su destino y no está dispuesto a la rendición de cuentas frente a la sociedad.

Damos a conocer esta realidad a la sociedad toda vez que legalmente la empresa SITUTSA está vigente, así como están vigentes nuestros derechos apegados a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanan, al Acta Constitutiva de SITUTSA y el Título de Propiedad que el Congreso del Estado autorizó para que el Gobierno del Estado de Chiapas y los Socios Transportistas celebrarán los acuerdos de la creación del SITUTSA Conejobus, precisó