Socios del Conejobús exigen justicia tras 4 años sin pago

Socios del Sistema de Transportes Urbanos de Tuxtla Gutiérrez (SITUTSA), conocido como Conejobús, siguen demandando justicia al cumplirse ya 49 meses de la falta de pago por el usufructo de sus concesiones y placas que ha acumulado una deuda de 166 millones 273 mil 411 pesos con 01 centavos, problema generado por el ex Secretario de Movilidad y Transportes, Aquiles Espinosa García, que ha dejado el cargo para buscar un puesto político en las elecciones del 2 de junio de este 2024, dijo la representante María Alejandra Chagoya Labra.

Dijo que está sociedad que data desde el 2009, con el 51 por ciento de acciones del gobierno del estado y el 49 por ciento concesionarios, explota un total de 139 placas de los socios del Conejobús, este problema lo género Aquiles Espinosa, por su irresponsabilidad en la administración de la sociedad y dejando una deuda millonaria para el gobierno del estado y para la Secretaría de Movilidad y Transportes.





El futuro de los socios es seguir adelante en la lucha por la justicia, seguir defendiendo lo que por derecho nos corresponde, "y gobierne quien gobierne, el derecho se defiende", y los socios, todos adultos mayores están a cargo de sus hijos, algunos tienen que trabajar hasta de noche en alguna actividad que se les permita, algunos andan en silla de ruedas, otros se desplazan con muletas, a muchos no les dan trabajo cuando son dueños de una ruta 1 y 2 del transporte público en la modalidad de colectivos que les pertenece, añadió.

Chagoya Labra cuenta que no van a permitir que se consume el despojo, algunos socios padecen enfermedades crónicas, algunos son discapacitados, algunos aún pueden levantarse y sostenerse y acompañarnos en la protesta, otros se tienen que quedar en casa, teniendo su patrimonio que han forjado viven en la pobreza, no obstante que son pioneros en el transporte público en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, los derechos de ruta los tienen los socios pero el abuso de poder de Aquiles Espinosa no les permite ejercerlos y se los ha otorgado a terceros violentando la ley.

Las unidades que circulan en las rutas 1 y 2 se prestaron al juego con Aquiles Espinosa García, la mayoría no son transportistas, no son legales, están bajo un secreto secretarial que no está por arriba de nuestro título de propiedad y acta constitutiva, están invadiendo rutas, lo que sigue es la lucha y la defensa de los derechos, que se restituya el Estado de Derecho y se pague el adeudo que se va generando mes con mes desde el 2020 cuando dejó de circular el Conejobús, no vemos el riesgo de que no se nos pague, este gobierno se va el 8 de diciembre y esperamos que el próximo gobierno del estado pueda hacer valer nuestros derechos sustentados en la Ley de Sociedades Mercantiles, apuntó.

