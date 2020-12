SSa pide tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias

En esta temporada de bajas temperaturas hay que extremar precauciones para evitar enfermedades respiratorias, a la vez, estamos con ello disminuyendo el riesgo de contagiarnos por Covid 19, en caso de algún síntoma no debemos automedicarnos, sino de inmediato acudir al médico para recibir un tratamiento de adecuado, afirmó la directora de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Leticia Jarquin Estrada.

Recuerda que los síntomas del SARS COV2 (COVID 19) siguen siendo desde finales de febrero de este año, la tos, fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor de tórax, dolor de garganta, dificultad para respirar, escurrimiento nasal, diarrea, dolor muscular, ausencia del sentido del olfato y del gusto.





Pide cuidar especialmente a niños y adultos mayores, consumir vitamina C y comer saludable, tenemos que comprender que estamos en pandemia y que el calor verde del semáforo de riesgo epidemiológico no nos va a salvar, sino las medidas preventivas, cómo guardar la sana distancia, lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial en su caso, no acudir a reuniones masivas, quedarse en casa en la medida de lo posible, usar cubrebocas para disminuir el riesgo de contagio ante la movilidad social por la proximidad de Nochebuena y Navidad.

Jarquin Estrada insistió que el riesgo de contraer el virus es alto, quienes fueron infectados y ya están sanos no están exentos de volver a enfermarse, la prevención es responsabilidad total y absoluta de cada individuo de mantener las medidas preventivas.





Valoró la colaboración de todas iglesias para suspender las fiestas religiosas y tradicionales, quienes quieran celebrar pueden hacerlo, no están impedidos para ello, pero hay que hacerlo desde la casa, en cada persona, en cada familia, en cada municipio desde la prevención, marquemos nuestro actuar con responsabilidad, protejamos la vida, no nos infectemos para que no lleguemos a los hospitales.

Destacó las Clínicas de Atención a Enfermedades Respiratorias Covid 19 en todo el estado siguen haciendo un gran trabajo, se han intensificado las acciones de intervención comunitaria casa por casa, para la búsqueda intencionada de casas y detener a tiempo el daño del virus.





Tenemos un nuevo reto... #YoSalvoLaNavidad.

