Suman 14 casos nuevos de Covid-19 en Chiapas: SSa

La Secretaría de Salud del estado da a conocer que en las últimas horas se registraron 14 casos nuevos de Covid-19, sin defunciones este 25 de diciembre. Los contagios recientes se presentaron en los siguientes municipios: Tuxtla Gutiérrez, cinco; San Cristóbal de Las Casas, tres; Tonalá, dos; y Arriaga, Cintalapa, Reforma y Chamula, un caso cada uno.





Se trata de ocho mujeres y seis hombres, mayores de 15 años, de los cuales ocho tienen factores de riesgo al cursar con diabetes, hipertensión, obesidad y/o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La dependencia estatal informa que el balance de la pandemia por COVID-19 hasta este viernes es de 7 mil 331 casos positivos.

En cuanto a las defunciones, el número se mantiene en 576 al no registrarse ningún deceso en las últimas horas.

Por ello el llamado insistente a la ciudadanía para seguir usando el cubrebocas, el gel antibacterial y mantener la sana distancia, ante esta situación y el repunte que ha existido en las últimas semanas en Chiapas, se determinó establecer ley seca y un plan emergente para el uso del transporte público.

Las autoridades sanitarias emitieron el pasado martes un comunicado en el que se establecía los días y fechas, además de los horarios para aplicar la ley seca en todo el estado, además de que se dio a conocer el número de usuarios en el transporte público, medidas que están encaminadas a frenar el repunte de casos de Covid-19 en la entidad.

Cabe destacar que Tuxtla Gutiérrez sigue siendo el municipio que hasta la fecha ha reportado el mayor número de casos, en esta ocasión fueron cinco los que se reportaron, mientras que San Cristóbal de Las Casas y Tapachula son los otros dos municipios que han tenido un leve repunte de casos en las últimas semanas.





Vamos bien ante los contagios por #COVID_19, pero no bajemos la guardia, no hay que confiarse. Acatemos las recomendaciones, a las y los jóvenes los exhortamos en no asistir a fiestas ni a reuniones masivas, evitemos llevar el virus a casa, cuidemos a nuestros seres queridos. pic.twitter.com/k2yLMgsjSC — Rutilio Escandón (@RutilioEscandon) December 23, 2020