Temor y desconfianza por regreso a clases: alumnos intoxicados

A 24 días de la intoxicación masiva de alumnos en la escuela secundaria Constitución, mejor conocida como Federal 1, la incertidumbre y el temor por el regreso a clases priva en la mayoría de los estudiantes.

Autoridades de dicha secundaria informaron a través de un comunicado que el día de hoy miércoles se retomarán las clases en las aulas , en ambos turnos, razón por la cual acordaron implementar las siguientes medidas de seguridad: instalación de cámaras, revisión de mochilas de manera periódica, se instalará por parte del Comité de Padres de Familia un vigilante de 6:30 am a 8:00 pm, se pondrá vigilancia en los baños y se pedirá la cooperación de 5 pesos por alumno cada 15 días para pagar a los vigilantes.





En una charla con Diario del Sur, alumnos afectados manifestaron temor, angustia y desconfianza por los incidentes ocurridos en su centro escolar y pidieron a las autoridades el regreso a la normalidad.





"Lo único que recuerdo aquella tarde es que una amiga me dijo que fuéramos a comprar unas empanadas y paletas, al momento de comerla comenzó a cambiar de sabor. Tenía un sabor raro y justo cuando terminamos, como a los 5 minutos, comencé a sentirme mal con náuseas y de pronto sentí como mi cuerpo se desvanecía", narró uno de los alumnos intoxicados, identificado como Octavio N.





Recordó que se desvaneció en las escaleras y como pudo se levantó, fue a la dirección a pedir ayuda, pero tras las náuseas comenzó a vomitar y de acuerdo al testimonio de sus compañeros expulsó unas "bolitas negras".

Dijo que todo transcurrió después del receso, así como él varios de sus compañeros sufrieron los mismos síntomas. Todo fue un caos, ya que uno a uno de los estudiantes comenzaron a caer desmayados al interior de la escuela.





"Pues tengo miedo de regresar a clases porque no hay la misma confianza de ir a la escuela como antes, me gustaría que todo volviera a la normalidad, que ya no volvierán a suceder ese tipo de cosas al interior de la institución", abundó





Por su parte, Mariano "N" afirmó que fueron a un día normal de clases sin sospechar que se convertiría en un momento de mucha angustia, en el que sus vidas estarían en peligro y hasta el momento siguen sin saber que es lo que provocó la intoxicación, porque en su caso solo comió empanadas y paletas.





"Por lo que vi fui el primero en desmayarse ese día, en esa ocasión comimos unas empanadas, después de algunos minutos comencé a sentirme mal. Posteriormente mis demás compañeros comenzaron con náuseas y dolor de cabeza", abundó.





Detalló que junto con otro de sus compañeros fueron al baño y recuerda que vio como una persona tiraba una bolsa con un polvo y tras ese incidente comenzó a convulsionar, por lo que fue llevada a la dirección por sus compañeros.

Lo último que recuerda es que despertó en una cama del hospital y su mamá estaba a su lado, debido a que había convulsionado, pero tras la atención de los paramédicos su integridad física quedó fuera de peligro.





"En mi caso yo no tengo miedo, pero sí desconfianza de regresar a la escuela. La verdad me gustaría saber qué fue lo que realmente pasó y lo que provocó que nos intoxicáramos ese día, pero lamentablemente hasta el momento las autoridades no han dado las causas reales", sostuvo.





Nanci, madre de una de las alumnas intoxicadas, enfatizó que de acuerdo con el testimonio de su hija, ella comenzó a sentirse mal desde que ingresó al baño ya que en este lugar percibía un olor fuerte similar a hoja quemada.

Subrayó que de manera particular le realizó un estudio toxicológico a su hija, cuyo resultado fue negativo a cualquier sustancia psicotrópica, ya que a decir de los expertos, ella no lo ingirió sino que solamente lo inhaló, sin embargo, presentó muchos síntomas.





"Yo estaba ese día en casa cuando me avisaron que había sucedido algo en la escuela, inmediatamente corrí y al llegar me dijeron que mi hija estaba intoxicada, al momento de entrar vi que estaba tirada, platiqué con ella y me informó que tenía vómito, además había perdido las fuerzas y los ojos los tenía bien rojos", acotó.