Saturación en la línea atrasa el botón de pánico en Tuxtla: Galy Pacheco

En Tuxtla Gutiérrez se ha constatado que los servicios de emergencia solicitados al 911 tardan en llegar media hora o cuarenta minutos, la causa principal es que de saturación de la línea de este servicio que ofrece la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), y que su base está en el C4 en la colonia Las Águilas, y que ha sido beneficiado con proyectos de la Alerta de Violencia de Género para contratar a especialistas en la materia y estar contestando estos teléfonos, dijo la Secretaría para Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez, Gely Pacheco.

Lo que hace está base es canalizar la solicitud estás solicitudes de las emergencias a las instituciones que corresponda, en el caso de nosotros nos enfocamos a la atención de la violencia hacia las mujeres, entendemos que han habido comentarios en el sentido de que tardan mucho en llegar los auxilios, hay señalamientos y denuncias de la población en el sentido de que tardan mucho en contestar y efectivamente porque se satura la línea, explicó en entrevista.

En el caso de Tuxtla Gutiérrez la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal se ha sumado para generar otros mecanismos de atención a la ciudadanía para poder brindar de manera oportuna la atención, en el caso de la capital existe el 072 de atención a emergencias de manera directa y ya no hay el cruce de líneas, y el personal que recibe la llamada canaliza a quien corresponda la atención el servicio de emergencia que se está solicitando.

Para el caso de la Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez hemos creado la aplicación del botón de emergencia desde el 2019 y se fomenta su aplicación, además de la línea violeta "sin acoso" 961 650 0097, además del número de Base Gamma, que son los mecanismos de denuncia y de demanda de servicios de emergencia, de los que la sociedad se debe apropiar, porque cuando se satura la línea del 911 el servicio de auxilio tarda en llegar entre media hora y cuarenta minutos, insistió Gely Pacheco.

Pese a que la capital chiapaneca cuente con este dispositivo de alerta, la población a preferido omitir su uso / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

La población de Tuxtla Gutiérrez lo que más denuncia es violencia familiar, es en contra de las mujeres en el ámbito familiar que se está cometiendo y que va en aumento, sobre todo en fines de semana hay muchas llamadas de auxilio solicitando la intervención de la policía y a través de la unidad de reacción inmediata se les busca la oportuna intervención, abundó Pacheco.

Tenemos un mapa de calor en Tuxtla Gutiérrez con 25 colonias donde se presenta el mayor índice de violencia hacia las mujeres, Real del Bosque, el Centro, Patria Nueva, Las Granjas, Jardines del Norte, Plan de Ayala, San José, Terán, Niño de Atocha, Albania Alta, Albania Baja, Bienestar Social, El Bosque, entre otras y la invitación a la sociedad es que denuncie los delitos en su contra que haga uso de las herramientas tecnológicas, que conozcan estos mecanismos, son mecanismos directos de atención a la ciudadanía.

Más que contabilizar el número de llamadas de auxilio es atenderlas, que las personas que solicitan la atención la reciban y tenemos un brigadeo en muchas colonias entregando casa por cada está información para que no permita la violencia, que no la acepte, que bobia permita y se trata de acercar los servicios de auxilio, porque atender la violencia hacia las mujeres en particular nos corresponde a todos, y que los hombres que se enteren de la violencia que ejerce otro hombre que lo denuncien, apuntó.

