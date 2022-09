Todo listo para los festejos del 29 aniversario del Parque de la Marimba

La marimba es un instrumento de percusión, construido a base de la madera de hormiguillo, consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, cada una con una altura de sonido diferente, que se golpean con bolillos o baquetas, para producir notas musicales; el instrumento se compone de bajo, centro armónico y tiple.

En Tuxtla Gutiérrez existe un emblemático parque que se inauguró el 12 de septiembre de 1993, que se llama Parque Jardín de la Marimba, para cumplir varios propósitos, ser un escenario que congregue a familias para la sana convivencia, que permita degustar la música de marimba que transmite paz y rendir homenaje a los marimbistas y a los grupos de marimbistas, Chiapas destaca en estos dos escenarios.

Adornan el escenario natural grandes árboles de laureles, flamboyanes, malitisguate, mango, cedro, coco, palma, cuchunú, sospó, cupapé, guaya, entre otras especies de flora nativas, en el jardín se encuentran arboles de ceiba, a partir de enero se prevé una remodelación que será una intervención mínima para corregir las raíces de árboles que están muy resaltadas, expuso el director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura, Alfredo Palacios Espinosa.

Anunció que para conmemorar el XXIX aniversario del Parque Jardín de la Marimba este 12 de septiembre a las ocho de la mañana en el kiosco del parque, se entonarán las mañanitas a cargo de la Marimba Orquesta Reina Tuxtleca, a las 8:10 de la mañana se hará la coronación al parque a cargo de los diferentes grupos seguidores del parque, a las 8:30 horas se hará un recorrido del somé y vocación de ofrenda floral, a las nueve de la mañana será degustación de café con pan.





A las 09:15 horas se hará la interpretación de sones regionales con la Marimba Orquesta Municipal Reyna Tuxtleca, a las 10:15 horas será la presentación de del grupo de danza "Itzcuauhtlí", a las 10:30 será la presentación de la marimba Orquesta Al Pie del Cañón, a las 11:39 horas será la degustación de tamales regionales.

Por otra parte, a las 12:00 hora será la presentación de la marimba Orquesta Poli de Tuxtla, a las 13:00 la hora del pozol, a las 13:30 será la presentación de la marimba Orquesta Poli de Tuxtla, a las 16:00 la participación de la marimba Santa Cecilia, a las 16:45 horas el desfile de las reinas del Parque Jardín de la Marimba, a las 17:45 las mañanitas y coronación simbólica del parque, a las 18:00 horas la participación de un grupo marimbístico de Comitán de Domínguez, a las 20:00 la presencia de la compañía Folklórica Candox y de 20:00 a 22:00 horas la presentación de la Marimberas Orquestas, integrado por mujeres.

El Parque Jardín de la Marimba es de los sitios emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, congrega a los amantes de esta música, es un escenario propicio para el paseo, familiar y en pareja, un espacio de recreación que se construyó en 1992 y 1993, su inauguración fue el 12 de septiembre de 1993, el sitio es una hectárea o una manzana completa, al centro del jardín se encuentran cuatro gigantescas ceibas, que dan un gran colorido a la tardeada.





En el Jardín de la Marimba elementos de la Policía Turística, hombres y mujeres, se van rotando los días de trabajo, se implementó este sistema desde hace nueve meses brindan información a turistas, la seguridad y la orientación, les hablan al público de Tuxtla Gutiérrez, hacen recorridos preventivos en el parque.

Tocar el instrumento de la marimba es lo mejor que le ha pasado en su vida, es algo que aprendió desde su niñez y que agradece haber tenido está enseñanza, son cinco los días de la semana que se puede bailar en el Parque Jardín de la Marimba, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo de 5:00 de la tarde a las 22:00 de la noche, la primera tanda se trata de música de bolero, romántica.

Afirma que hay menos gente que hace algunos años en este especial espacio de diversión que antes de la pandemia del Covid 19, la gente sigue tomando precauciones y eso bueno proteger y cuidar la salud de todas y de todos, hay que divertirse sanamente con de precaución.





No es posible ingresar si presenta síntomas de enfermedades respiratorias, usar correctamente el cubrebocas todo el tiempo, no introducir alimentos, ni bebidas al área de pista de baile y kiosco, si no se ha vacunado hay que acudir al módulo de vacunación para aplicar las dosis que le falten para seguir combatiendo la pandemia, la fiesta es y será del pueblo con música de marimba.

En las bancas de metales la gente se sienta para disfrutar el fresco de la tarde, para alimentar a las palomas, para platicar en pareja, el reto es mejorar los jardines, la red de drenaje, hay que presentar un escenario atractivo, diariamente acuden unas 500 personas a bailar, a degustar la música y a ver bailar.

En el parque es la Cafetería del DIF Municipal "Comamos Todos", que ofrece sandwich, ensaladas, jugos, trappes, snacks, bebidas como café, aguas frescas, refrescos embotellados, panes, postres y smoothies, que se puede degustar al mismo tiempo que la música de marimba sentado bajo los frondosos árboles de ceiba, laurel y matilisguate, también en otro negocio se ve del helados y pozol.

En frente del Parque Jardín de la Marimba se ubica el Museo de la Marimba que exhibe y fomenta esa gran riqueza cultural, su colección de marimba, en los alrededores del Parque Jardín de la Marimba se encuentran cafeterías especializadas, como Nantzin, Biomaya, tamales chiapanecos, ámbar y artesanías, churros, tacos, burritos, hamburguesas y hot dogs, restaurantes, paleterias, productos regionales, tiendas de conveniencia.