¡La tortilla puede esperar! Solo está garantizado el abasto de gas para vehículos

El abasto de gas a la industria de la masa y la tortilla se mantiene con algunas complicaciones, no todas las empresas distribuidoras del producto están surtiendo toda la demanda de las tortillerías, es mínimo, pero los negocios esperan que no haya una afectación mayor para seguir produciendo este producto de primera necesidad en la alimentación.

La empresa Vendo Gas no estaba vendiendo a empresas de la industria de la masa y la tortilla todo el volumen que necesitaban para la producción de tortillas, otras gaseras están surtiendo lo que se necesita, informó José Ramón Salazar Ballinas, presidente de la Industria de la Masa y la Tortilla "Somos Chiapas".





Explicó que cada semana varía el costo del gas, cada lunes hay ajustes por parte del Comité de Energía, estaba la semana pasada en 11 pesos con noventa centavos el litro, esta semana no ha comprado el producto, pero seguramente la semana entrante tendrá nuevas variaciones en su precio.

De acuerdo con Salazar Ballinas con estos precios del gas salen sus costos de producción a los industriales de la masa y la tortilla, seguramente se va a seguir moviendo puesto que en meses pasados llegó a los 14 pesos, bajó en el segundo semestre del año pasado, dos pesos por litro es una merma o ahorro sustancial y esperamos que se siga manteniendo.

El problema cuenta el empresario es que en época de frío sube el consumo de gas y es cuando sube el precio de éste, debido al uso del boiler, principalmente en la industria hotelera, esperamos que no tenga que elevarse demasiado su precio para mantener los niveles de producción y consumo de tortillas.





El abasto de gas a la industria de la masa y la tortilla se mantiene con algunas complicaciones/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Por otra parte, dijo que el precio del kilogramo de tortilla en Tuxtla Gutiérrez se mantiene entre los 20 y 22 pesos, por ahora nos hemos mantenido con estos valores del producto, por los costos de los insumos podría haber alguna modificación en los próximos meses, aunque en este inicio de año no hay ninguna modificación de los precios.

El problema más grave de los industriales de la masa y la tortilla son los que enfrentan a una competencia desleal, debido a que la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor (Profeco) no ha tenido voluntad, ni capacidad para generar orden en la producción y comercialización.

Más del 90 por ciento de las seis mil tortillerías son informales, no pagan impuestos, no pagan seguridad social a sus trabajadores, tampoco el derecho del Infonavit, muchas papelerías, rosticerías, panaderías, dulcerías, tiendas de abarrotes, vulcanizadoras y tiendas de ropa se han incorporado a la venta de tortillas, un producto del que no venden el kilogramo completo.





El kilogramo de tortilla se mantiene en Tuxtla Gutiérrez entre 20 y 22 pesos/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas









Por otra parte, taquerías consultadas informan que por ahora no han tenido problemas con el abasto de gas, el tanque de 20 litros tiene un costo de 380 pesos y el de 30 litros 578 pesos, lo surten a los negocios en sus mismos domicilios, no han enfrentado restricciones y no les han informado por ahora de una posible disminución en el volumen del abasto a los demandantes de este producto.

Isaí Tovilla Martínez, que tiene su tienda de carnes fritas de puerco y pollo, en la calle sexta norte y cuarta poniente, la cual se llama "Botanas El Pajarito", explicó que estos precios del gas se registran desde hace un mes, las empresas gaseras no han disminuido su pedido en volumen, le surten en su mismo negocio. Otras cenadurías, taquerías, cuentan lo mismo, no presentan disminución en el abasto de gas para la producción de sus tacos.





Garantizado el abasto de gas vehicular pero poca demanda en Tuxtla Gutiérrez





En Chiapas por ahora está garantizado el abasto de gas vehicular, así lo revela la estación de servicio ubicada en libramiento sur oriente en Tuxtla Gutiérrez, de la empresa Gas Com, sin embargo, hay poca demanda del producto, pasan horas para que un vehículo ingrese a cargar este combustible, lo mismo para el rellenado de tanques estacionarios.

El precio del litro es de 10 pesos con 43 centavos, los clientes puedan pagar con tarjetas bancarias, siempre y cuando exhiban credencial de elector, la facturación es al momento y el uso de este producto genera un 40 por ciento en razón de la gasolina, por ello la empresa recomienda convertir su unidad de gasolina a a Gas LP.





Poca demanda de gas vehicular en Tuxtla Gutiérrez/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Para cargar gas los vehículos tienen que apagar su motor, conectar el cable de tierra física al chasis de la unidad, conectar la manguera de servicio a la válvula de llenado del tanque, verificar el porcentaje del líquido en el indicador de nivel de tanque, accionar la pistola de servicio para cargar gas LP, colocar el seguro de la pistola, programar el despachador para iniciar el llenado.

Asimismo, verificar el porcentaje de avance del llenado del indicador de nivel de líquido del tanque, cuando esté al 80 por ciento abrir la válvula de máximo llenado cuando el indicador de nivel de líquido del tanque marque el 90 por ciento y por la válvula de máximo llenado fluya gas en fase líquida debe suspenderse el suministro, cerrar válvula de máximo llenado y desconectar la manguera de servicio y cable de tierra física para concluir el procedimiento de abasto al vehículo.





En Chiapas por ahora está garantizado el abasto de gas vehicular/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Chiapas tiene un parque vehicular de 892 mil 931 unidades en todo el estado, no existe un dato preciso en el Registro Público Vehicular del número de unidades que usan gas combustible, se cree que puede ser el 5 por ciento, sin embargo, durante el día dos, tres y hasta cuatro vehículos cargan gas, a veces llegan cinco, el personal de la estación de despacho cuenta que está muy baja la venta de gas, tanto para autos, como para tanques estacionarios.





El precio del litro es de 10 pesos con 43 centavos/Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





No hay fila de autos, durante tres horas ininterrumpidas, el personal dice que la sociedad no ha asumido esa cultura del uso de gas combustible, hay quienes creen que usar gas se reduce la vida útil de los vehículos, exponen que está puede ser la causa del no uso de este recurso natural.





El llenado de tanques estacionarios de 20 litros es de 380 pesos y 578 pesos el tanque de 30 litros, pero la demanda es muy baja.