Trabajó 25 años en presidencia municipal la pensionaron con miseros pesos, Alejandra Meza denuncia

Una mujer de nombre Alejandra Meza Hernández, originaria de Tuxtla Gutiérrez y trabajadora del Ayuntamiento municipal, a raíz del Covid-19 termino en cama 2 meses, pero ella padece diabetes e hipertensión, lo que le trajo repercusiones dejándola ciega, por lo que gestiono su pensión por invalidez, pero el Ayuntamiento no la apoyo.

"Me quede ciega, me lastime mi mano ahí en municipio, no tuve ninguna compensación, ni de mi mano, ni de mis ojos", abundó Alejandra Meza con lágrimas en los ojos.

Hace dos años que dejo de trabajar, recibiendo una pensión de $550 quincenal por un préstamo bancario, por lo que ese sueldo no le alcanza para vivir, menciona que vivía en una casa donde rentaba, pero ya no podía solventar el gasto de la renta, donde la tuvieron que sacar.

"Dos años dejó de estudiar mi hija para que se pusiera a trabajar y me pudiera mantener e ido con el presidente a hablar, pero el secretario particular me dice que ya no le mueva, que ya no haga yo nada, que eso ya está perdido y que me quede con lo que me dieron, pero no es justo porque yo trabaje 25 años", indicó Meza Hernández.

Así también indicó que la Licenciada Nadia de Recursos Humanos, así como la Licenciada Ericka le dijo que por su mano nadie se iba a morir, que hay otros casos peores y donde han muerto, sufriendo también discriminación por el persona Médico del Ayuntamiento burlándose de ella.

Finalmente Alejandra Meza pide ayuda a los 3 niveles de gobierno para que le den solución a su caso y puedan aumentar su pensión, ya que con las capacidades diferentes no puede ella trabajar para sustentar a su familia, ya que la situación empeora cada día y el Ayuntamiento Municipal que preside Carlos Morales Orsoe no le ha brindado el apoyo, únicamente burla de sus compañeros de trabajo.