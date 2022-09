En peligro de extinción, transporte escolar sin recuperarse de crisis por pandemia

Hace una década, los transportes escolares en Tuxtla Gutiérrez eran un negocio redondo para los dueños de las unidades, incluso, había personas que tenían cooperativas de más de diez vehículos para llegar a las escuelas más populares en las distintas colonias de Tuxtla Gutiérrez, actualmente las cosas han cambiado y muchas unidades fueron transformadas en colectivos debido a que la situación con la pandemia pasó a afectando a todos los dueños de estos vehículos, además, el tema de la inseguridad ha incrementado por lo cual, los padres ya no confían en este servicio y prefieren ser ellos mismos o un familiar quien traslade a sus hijos a las escuelas.

Sin duda este reinicio de ciclo ha sido un respiro para los que quedan pero aún pesa los dos años que no laboraron a causa del Covid-19.





El modelo de las unidades otro factor que ha causado que vayan dejando de dar servicio / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Los años de gloria

A partir del 2010 los servicios de Transporte Escolar subieron en demasía y es que todas las escuelas secundarias y primarias de Tuxtla Gutiérrez recibían más de 10 “carros rojos” en los horarios de salida y entrada a clases, por lo cual, este servicio se hizo muy popular.

La mayoría de los dueños de las unidades eran vecinos de las familias que lo utilizaban, por lo cual, todos los niños se conocían entre sí, ya que eran de colonias aledañas y con esto daba una mayor seguridad a los padres pues sus pequeños iban con amigos y generalmente todos conocían a la persona que conducía el vehículo.

También puedes leer: Transporte escolar en riesgo, dejan de circular más de 200 unidades en Tuxtla

En esos años surgieron incluso cooperativas de estas unidades que lograron hacerse de un nombre por calidad de servicio, debiendo incluso de dividirse entre las colonias o zonas de la ciudad como si de un transporte colectivo se tratara.

Entre las más conocidas se encuentran “El Carrusel”, “Toñita” “Transporte escolar viaje seguro”, “Todos a la escuela” siendo este último el que desapareció luego de ser uno de los más solicitados en los años de gloria.

En ese momento, según comentan los conductores, el precio por transportar a un alumno era de mil 200 pesos mensuales (viaje de ida y vuelta) por niño, teniendo la capacidad de tener hasta 30 niños por unidad en distintos horarios, ya que era una combi pero con asientos en fila y no en horizontal, teniendo la posibilidad de tener más asientos y mayor comodidad.





El modelo de las unidades otro factor que ha causado que vayan dejando de dar servicio / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Al mes, por una unidad se llevaban 36 mil pesos que tenían que dividir entre gasolina y pago al conductor que en su mayoría era el dueño de la misma por lo delicado de movilizar a menores y la confianza y respeto hacia las familias y los pequeños.

“Fueron años de gloria, las unidades estaban llenas, los padres de familia no estaban tan metidos en el internet por lo cual no habían noticias falsas, no había desconfianza y sobre todo no existía la delincuencia que existe ahora, con el tiempo muchos perdieron y llegó la pandemia lo que causó que prácticamente muchos decidieran cambiar de aires transformando sus unidades a colectivos o vendiéndolas al mejor postor”, dijo Francisco Chanona, ex conductor de transporte escolar.

Fake news, primer strike

La llegada del internet fue una de las causas principales de que comenzarán a bajar los usuarios de éste servicio, pues de la mano del internet los padres de familia se llegaron a enterar de todos los hechos delictivos que se suscitaban a lo largo de la ciudad.

Las fake news contribuyeron a que el miedo incrementara pues hubo una temporada, que empezaron a decir que se robaban a los niños de las escuelas e incluso que algunos conductores abusaban sexualmente de los estudiantes, por lo que de tener 30 y llenar sus espacios, los lugares ocupados bajaron a la mitad e incluso menos, ya que los padres prefirieron dejar de ocupar el servicio.





Accidentes, delincuencia, horarios, pero sobre todo el Covid-19 casi los sepulta / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Aunque se intentó tomar medidas como poner a mujeres detrás del volante y llevar a una madre arriba de la unidad en todo momento, poco a poco se fue perdiendo la credibilidad y algunos optaron por retirar las unidades pues ya no era conveniente tener tantos vehículos que no subsanaban las cuentas siendo cada vez más difícil mantener las unidades y a los conductores, por lo que empezaron a vender los vehículos más viejos a empresas que transportaban muchas cosas de un solo viaje.

“Existió una mala campaña a mediados del 2017, empezaron a surgir las fake news más fuertes en contra de los conductores, me acuerdo que le tuve que cambiar el nombre a mi cooperativa porque salió perjudicada y me empezaron a reclamar aunque ya me conocían, el internet ayudó a incrementar el miedo pues se compartió como pan caliente, ahora, son pocos los que confían en el Transporte Escolar aunque también es algo bueno debido a que garantizas mayor seguridad en el trato personal, aunque si, terminan afectando algunos servicios como este del transporte escolar”, dijo Judith Pantoja de la Cooperativa “Todos a la escuela”.





Pandemia trajo crisis al sector transportista

En el año 2020 la pandemia llegó a Tuxtla Gutiérrez seguido del resguardo de las personas en casa así como de la cancelación de las clases y posteriormente la apertura pero de manera digital, hizo que los que tenían el servicio perdieran su unidad, pues la mayoría contaba únicamente con un vehículo, pues su intención era trabajarlo únicamente en los horarios de entrada y salida, por lo que tuvieron que venderlas para poder tener un ingreso en los dos años que no hubo oportunidad de trabajarlo.

Fueron aquellos que tenían más de una unidad de transporte escolar quienes hoy siguen adelante pues vendieron alguna de sus unidades, quedándose con los vehículos más nuevos, utilizando los viejos vehículos para otras cuestiones y obteniendo dinero que les ayudó a subsistir en los 2 años tan difíciles de la pandemia.





Accidentes, delincuencia, horarios, pero sobre todo el Covid-19 casi los sepulta / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





Los más afectados en esta situación fueron los choferes, pues ellos percibían un sueldo que era el sustento de sus familias y al no tener contratos simplemente cortaron ese dinero y tampoco tenían nada para vender por lo que se vieron más afectados que los propietarios.

“Muchos hablan de que los dueños de los transportes fueron los más afectados, pero nadie piensa en cuántos conductores perdimos nuestro ingreso, yo después de que me dijeron que no habría clases tuve que empeñar mi televisión, mi stereo, mi estufa y es que si no tenía comida no iba a cocinar, hicimos venta de algunos artefactos, manualidades para salir adelante hasta que regresó la posibilidad de salir de casa y ahí fue cuando aproveché a hacer trabajos, pero fue una época horrible, ahora no regresaría a ser conductor ni de colectivo, a los patrones no les interesas”, indicó Marco Barrios, ex chofer.





Regreso a clases da respiro económico

En el 2021, se dio el aviso que las escuelas de nivel medio superior serían las primeras en regresar a clases, esto significaba que las secundarias volverían a abrir, aunque no se sabía si volverían a los servicios de transporte pues los espacios cerrados no estaban permitidos, se habló de la separación de los asientos y el uso del gel antibacterial, además que no el 100% regresaría a clases.

Ahí el servicio de transporte escolar se restableció en un 30% pues fueron muy pocos volvieron ya que las unidades no se encontraban en el mejor estado y se tuvo que hacer adecuaciones en los primeros meses sin que hubiera incluso capital.





El modelo de las unidades otro factor que ha causado que vayan dejando de dar servicio / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





En cuanto a las escuelas no hubo prohibición alguna, no obstante no hubo tanta demanda en el primer regreso a clases presenciales pues volvieron a las aulas cuando ya el curso estaba comenzado por lo que los padres de familia no tuvieron la oportunidad de buscar este servicio.

La esperanza volvió para este nuevo ciclo escolar 2022-2023 ahora sí los teléfonos han vuelto a sonar pidiendo servicios del transporte escolar, pero muchos se quedaron en el camino.

Actualmente las escuelas a donde asisten los transportes escolares son pocas entre ellas la escuela primaria José María Morelos y Pavón, Unesco, Asunción de la Cruz, Estatal Juan Escutia y en algunas secundarias como Secundaria del Estado, Prevó, Esti 71, Esti 59 entre otras que trabajan las 50 unidades que quedaron de las más de 300 que habían anteriormente.

Los precios rondan entre los 600 a 800 pesos al mes en este retorno que se paga por alumno y que se debe cubrir cada mes. Cabe señalar que actualmente las unidades han sido renovadas y deben tener modelos de menos de 5 años ante la exigencia de la Secretaría de Movilidad y Transporte de renovar para poder brindar el servicio, siendo esto otro factor que hizo que muchos cerraran sus negocios.