¡Rezan antes de abordar! transporte público grave peligro para estudiantes

Uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los estudiantes es a las velocidades del transporte público sobre el boulevard Belisario Domínguez, frente a la Universidad Autónoma de Chiapas, las unidades no hacen parada correctamente en los espacios para los ascensos y descensos de pasajeros, no ocupan correctamente la bahía.

El pretexto es la presencia de la ciclo vía que no deben invadir, la rapidez con que circulan las unidades, los cambios de turnos entre 13 y 15 horas, los tiempos para hacer sus recorridos que les imponen los concesionarios, la competencia y la alta demanda de pasajes entre las 13 y 16 horas, es lo que hace más peligroso para los usuarios.





Eliminan parada donde un accidente cobró la vida de un estudiante: oficial / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las rutas del transporte público colectivo 53 cruza la capital de poniente a oriente, incluso fuera de la ciudad, su recorrido explicó el operador de la unidad 05, comienza en el Campo Militar El Sabino, de la VII Región Militar, para llegar hasta la Escuela de Trabajo Social, salida a Chiapa de Corzo, su tiempo normal debe ser de dos horas la vuelta completa, pero se llevan dos horas y media o hasta tres horas, mismo recorrido es para la ruta 52.





Los concesionarios exigen a los operadores de estas y otras tutas del transporte público en Tuxtla Gutiérrez una cuota determinada por turno mínima de 600, otras entregan 700 pesos, pero hay quienes entregan 900 pesos, mil pesos y mil 200 pesos, lo que hace a los choferes acelerar sus recorridos y velocidades.

Un agente de tránsito Fernando Gómez, reconoce que el transporte público circula a grandes velocidades, que existe el riesgo permanente para los usuarios, por ello se ha eliminado la parada frente la entrada de la UNACH donde recientemente cobró un accidente la vida de un estudiante, dice que aumentan las infracciones por circulación fuera del límite permitido de velocidad.





Sin embargo, la parada se ubica 300 metros adelante sobre el boulevard Belisario Domínguez, un verdadero caos, un riesgo, donde los estudiantes dicen solo se encomiendan a Dios, las combis no se alinean a la bahía para el descenso y asenso de pasajeros, lo constatamos con las rutas 5, 109, 53, 125, se paran muy lejos del espacio adecuado para que los usuarios desciendan o aborden, unidades como la 44 de la ruta 125 descendió sus pasajeros antes de llegar a la bahía que cuando inició su recorrido quedó muy lejos de la bahía frente a la UNACH.

A la hora de salida del turno matutino o la entrada del turno vespertino aumenta el número de pasajeros en las paradas o en los sitios de ascensos y descensos, en ocasiones se convierte en un riesgo mayor cuando autobuses de la ruta Tuxtla - Berriozábal invaden las bahías, eso hace otras combis como la ruta 27 y 25 no se alinean a las bahías para que los usuarios puedan bajar o subir.





Encomendarse a Dios es lo que hacen: Estudiantes / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Algunos estudiantes solo con un movimiento de cabeza respondieron que es un riesgo el transporte público, una usuaria una señora de más 50 de edad, dijo que son un verdadero riesgo, dice que los choferes ni tienen educación, los carros van a excesos de velocidad, algunos colectivos se quedan aproximadamente a 4 metros de distancia de la bahía, pepeando el pasaje, ninguna autoridad pone orden, no tienen educación vial, dice que todos los días usa el transporte público y todos los días está en riesgo, abordó la unidad 32 de la ruta 73 que tampoco se alineó a la bahía.

Otros estudiantes que no se atreven a hacer comentarios abordaron 07 de la ruta 120, compite espacio con la unidad 25 de la ruta 125, no utilizan correctamente los espacios, principalmente estudiantes tienen que correr, asumir riesgos y buscar ganarle el cupo a su mismo compañero, evidenciando la ausencia de la calidad del transporte público que no aplica descuento a estudiantes.





Un par de jóvenes amigos que esperaban la combi narraron que no es seguro desde hace mucho tiempo, es preocupante el transporte público, la ciclo vía estorba un poco, las unidades quedan muy retiradas de las banquetas, tienen que extremar precauciones y encomendarse a Dios; la joven dijo que la hora de mayor riesgo es al ingreso y a la salida cuando se hace más numeroso el grupo de pasajeros esperando en las paradas.





A la parada llegan con excesos de velocidad las unidades 43 de la ruta 125, 118, 48, 125, 58, la 52, quedan muy retirados de la bahía frente a la UNACH, pero para los estudiantes no les queda de otra que arriesgar todos los días. Otra joven comentó que el transporte colectivo frecuentemente viaja con sobrecupo, las unidades son muy inseguras, circulan con excesos de velocidad y la exigencia es calidad.

Otros alumnos de la universidad añadieron que los carros son incómodos, muy riesgosos, inseguros, van con sobrecupo, en las paradas no se alinean a las bahías de ascenso y descenso, llegan a las zonas de ascensos y descensos con excesos de velocidad, compiten en las paradas con otras combis y todos los días el transporte es un alto riesgo.