"Paquetean" a joven mujer en la pencil

Tuxtla Gutiérrez.- Una joven mujer de aproximadamente 25 años de edad fue estafada por una viejita cuando caminaba sobre la calzada el Pencil y bulevar Ángel Albino Corzo, cerca de un conocido restaurante.

La víctima manifestó llamarse Carla "N", la cual dijo que mientras transitaba a realizar una actividad fue abordada por una femenina de aproximadamente 65 años de edad, la cual se le acercó para pedirle un favor.

"Me dijo oye hijita yo ya estoy grande, necesito cambiar un cachito que salió premiado con más de 50 mil pesos en Electra, pero lo que pasa que no tengo credencial de elector, si me ayudar te daré un bonito apoyo, por favor" dijo la joven.

La víctima manifestó que mientras transitaba a realizar una actividad fue abordada por una femenina de aproximadamente 65 años de edad / Foto: Hugo Sánchez | El Heraldo de Chiapas

Te puede interesar: ¿Medida extrema? Madre en Comitán encierra a sus hijos para que no salgan a tomar

La ancianita después de convencer a la agraviada entrego su boleto de lotería, a cambio la femenina entregó un teléfono marca iPhone con valor de 7 mil pesos y 400 pesos en efectivo.

La afectada entró a la sucursal cercana, el personal le mencionó que ese papel no tenía valor, por lo que al salir y buscar a la mujer ya no estaba, se había llevado sus pertenencias, los uniformados le aconsejaron acudir al ministerio público para levantar una denuncia y tratar de ubicar a la estafadora.

¡Agréganos al WhatsApp y entérate de todas las noticias que pasan en tu Estado y más ⬇️