Distribución de agua en pipa, una alternativa ante el desabasto de agua en Tuxtla

Tuxtla Gutiérrez con 743 colonias presenta un desabasto permanente de agua potable, las razones son diversas, la distribución en pipa ha sido la alternativa aunque no existe la regulación de pozos no obstante que compete a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la regulación en concesiones para agua subterránea, en los cuales se requieren de pozos y el agua para diversos usos, según el Organismo de Cuenca Frontera Sur, que no registra el número de pozos.

Del universo de colonias, 208 son irregulares, ese es el universo de asentamientos humanos con problemas para el abasto del servicio de agua, debido a que no cuentan con el servicio de agua potable ni otros servicios públicos, también así lo registra la Dirección de la tenencia de la Tierra del ayuntamiento de la capital, además, por el mal estado en que se encuentra gran parte de la red de distribución por sus años de funcionamiento y por ser tubos de concreto, se presentan muchas fugas.





El volumen de las pipas, de acuerdo con los negocios recorridos y consultados, para el abasto de agua en diversas colonias de la capital las unidades son de 3 mil litros con un costo promedio de los 250 pesos a los 350 pesos, con capacidad de 5 mil litros con un valor de los 350 a los 450 pesos y los 10 mil litros desde los 700 a los 850 pesos, dependiendo la ubicación del pozo de abasto o empresa de distribución, la ubicación de la colonia y el hogar, para ello, la capital la han dividido los piperos en cuatro cuadrantes.





Los negocios en pipas ubicados en el sur poniente generalmente abastecen en esa zona, principalmente desde Terán, en el lado sur oriente abastecen los negocios ubicados en esa zona, lo mismo para las colonias ubicadas en el norte oriente se abastecen desde los negocios en esa zona, principalmente desde El Brasilito, lo mismo que para los asentamientos humanos del lado norte poniente la venta en pipa es desde los negocios de ese cuadrante, a partir del pedido el producto se surte en una hora o en hora y media como máximo.





Las plantas purificadoras, pero no llenan tinacos, ni pipas, su distribución lo realizan solo a través de garrafones de plástico / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Las empresas de venta de agua en pipa no aportan información a quienes no van a comprar el recurso natural, sus precios lo hacen público por teléfono, plenamente identificados entre comprador y vendedor, en la colonia El Brasilito se ubica el negocio “Agua en Pipa El Brasilito”, durante el día las unidades preferentemente de 3 mil litros llenan sus tanques y salen al reparto.

Otra forma de abasto de agua en las diversas colonias de la capital es a través de las plantas purificadoras, pero no llenan tinacos, ni pipas, su distribución lo realizan solo a través de garrafones de plástico, sus costos por los 20 litros van desde los 12 pesos a los 36 pesos, una gran competencia, pero cubren la falta de volumen del Sistema Municipal de agua Potable y Alcantarillado Municipal (SMAPA).





SMAPA a cargo de René León Farrera aplica descuentos a personas de la tercera edad del 50 por ciento en el pago del servicio / Foto: Isaí López | | El Heraldo de Chiapas





SMAPA a cargo de René León Farrera aplica descuentos a personas de la tercera edad del 50 por ciento en el pago del servicio, siempre y cuando el recibo esté a nombre del beneficiario, convoca a la población al cuidado de este recurso natural, al pago del servicio, la cartera vencida por deudas de clientes morosos asciende a casi 600 millones de pesos, los usuarios podrán recibir factura electrónica y para ello, deberán presentar constancia de situación fiscal y correo electrónico a más tardar el 30 de septiembre.

El organismo operador de agua potable bombea a la ciudad 2 mil 500 metros cúbicos de agua por segundo, desde ciudad del Agua y Santo Domingo en Chiapa de Corzo, se distribuye a las colonias con un orden durante todos los días de la semana, ha zonas altas que reciben rebombeo del rebombeo, lo que encarece el costo del servicio, además, existen 25 mil tomas clandestinas de hogares que se han conectado a la red de distribución sin pagar.





La inversión es de 19 millones de pesos mensuales en materia de energía eléctrica para el bombeo de agua / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





De acuerdo con el SMAPA, la inversión es de 19 millones de pesos mensuales en materia de energía eléctrica para el bombeo de agua a la zona urbana de la capital, más 16 millones de pesos de nómina del personal, cuenta que la potabilización es un sistema caro, el desafío es reactivar todos los distritos hidrométricos, así como la sustitución de medidores que están fuera de su vida útil.