Tuxtla con el mayor número de aspirantes a la presidencia municipal

Tuxtla Gutiérrez, la ciudad más importante de Chiapas porque ahí residen por tres poderes del estado, es la que hasta ahora presenta el mayor número de aspirantes a la presidencia municipal, para las elecciones del 6 de junio próximo, contenderán 14 fuerzas políticas, tres de ellas en coalición, y hasta ahora cinco aspirantes por la vía independiente aunque están a la espera del dictamen del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, previsto para el próximo 20 de marzo.

Esta mañana se apuntó Francisco Antonio Rojas Toledo, ex presidente municipal (1998-2000), ex diputado local y ex candidato a la gubernatura del estado en el 2006, por el Partido Acción Nacional, y ahora fue presentado por la dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, Claudia Trujillo Rincón, para "hilvanar un proyecto ciudadano para la capital; es el momento de participación y de la decisión ciudadana. La capital merece un mejor rumbo, un mejor destino".

Municipios Partidos reinciden con candidatos reciclados y deshonestos: notario

El Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez, comentó que los compromisos se construyen con cada ciudadano, lamentablemente los que hacen fila para registrarse en Morena, lo hicieron en el pasado en el PRI y en el Verde Ecologista de México, y no es posible que el pueblo siga siendo traicionado y representado por los que le hago fallado a las y los chiapanecos.

Hoy en Movimiento Ciudadano le damos el respaldo de la dirigencia nacional, estatal y municipal a Francisco Antonio Rojas Toledo, proyecto al que se suma el también ex presidente municipal por el PAN, Enoch Araujo Sánchez (1995-1997); la ex presidenta municipal también del PAN, Victoria Isabel Rincón Carrillo (2001-2003) y el ex diputado local por el PAN, Juan Carlos Cal y Mayor Franco, para vencer a los "enemigos" del pasado, para alcanzar el éxito en las elecciones del 6 de junio de este año.

En ese sentido, Rojas Toledo, expuso que le ha dolido cambiar de partido para buscar servir a la sociedad, pero vamos a enfrentar a los enemigos para construir un gran movimiento ciudadano para darle poder al pueblo, la tarea no es fácil, "vamos a iniciar una gran lucha, mi conciencia está limpia, vamos a consolidar una luz para que Tuxtla Gutiérrez sea la ciudad que merecemos los tuxtlecos".

Compartió que los colegios de profesionistas y cámaras empresariales serán incluidos en el proceso de desarrollo de la obra público, además de que la asignación de la obra pública sería por licitación, combatir la corrupción y la impunidad, pero la mejor propuesta es que la sociedad proponga para la transformación de la capital.

Los otros aspirantes a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, son Williams Osvaldo Ochoa Gallegos, militante del PRI, fuerza política que ha establecido alianzas con el PAN y PRD; Marcelo Toledo Cruz, por Morena; Juan Carlos Cal y Mayor Franco, por Movimiento Ciudadano; Jorge Martínez Salazar, por el Partido Verde Ecologista de México.

En espera de la determinación el 20 de marzo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), buscan la presidencia municipal de la capital por la vía independiente, Junior German Morales Pacheco, Karen Dianne Limón Padilla, Hugo Antonio Espinosa Guillén, Cosme Damián Hidalgo Morales y Ricardo Jesús González Santizo.

Falta la determinación de los partidos políticos, Encuentro Solidario, Fuerza por México, Redes Sociales Progresistas, Partido Popular Chiapaneco, Chiapas Unido, Mover a Chiapas, Partido del Trabajo y Nueva Alianza Chiapas.