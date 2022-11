Dan la bienvenida a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en el centro de Tuxtla Gutiérrez

A pesar de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha dicho en reiteradas ocasiones que es el gobierno del cambio y la transformación, este sábado decenas de chiapanecos fueron acarreados para el evento que presidió la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum en Tuxtla Gutiérrez.

Desde temprana hora habitantes de los 124 municipios de Chiapas acudieron a la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy”, con capacidad para 2 mil 500 personas aunque en eventos como este, es posible ampliar hasta 5 mil personas.





La servidora pública no habló, bajo de la unidad, fue recibida con gritos y conducido por la multitud de seguidores a reuniones privadas.





⚠️🚨 Se reúnen miles de personas para recibir en la ciudad capital #TuxtlaGutiérrez a la jefa de seguridad del Gobierno del Estado de México #ClaudiaSheinbaum ‼️



📹: Cortesía Verania Melgar pic.twitter.com/PYUIHFHS7Z — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 19, 2022





Camiones del transporte público fueron contratados para llevar a cabo el acarreo, hasta el lugar donde la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum disertó la conferencia magistral “Políticas Exitosas de Gobierno” habiendo un cuidado muy especial, no se acerca la gente a la servidora pública, más que quienes cuidan su seguridad.









Las personalidades que están presentes se ubican al magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Plácido Humberto Morales Vázquez; el presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez; el ex rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Rodolfo Calvo Fonseca.





⚠️Desde temprana hora habitantes de los 124 municipios de Chiapas acudieron a la Arena Metropolitana “Jorge Cuesy” en #TuxtlaGutiérrez 📲 https://t.co/3AwkIl1jZ0



📹: Jhonatan González | El Heraldo de Chiapas pic.twitter.com/rwjaA1bpsD — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 19, 2022





Se informó que estarían algunos militantes de morena que ocupan cargos de representación política y miembros de la dirigencia estatal de morena, la Jefa de Gobierno no dio declaraciones, con gestos agradeció la recepción de la multitud que coreaba su nombre y le agradecia su presencia.





Con información de Isaí López | El Heraldo de Chiapas