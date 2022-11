Alerta en Tuxtla Gutiérrez por enfermedades de transmisión sexual: Secretaria de Salud

Tuxtla Gutiérrez es considerada como foco rojo en enfermedades de transmisión sexual, existen trabajadores y trabajadoras sexuales, los casos positivos a VIH son las colonias Las Granjas, Terán, San José Terán, Patria Nueva, el centro de la capital, se ejerce libremente, no hay un padrón como tal, el llamado es a que se eviten las relaciones sexuales de riesgo o usen la protección, precisa la Secretaria de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro Zebadúa.

Son los jóvenes los que tienen más contacto con las y los trabajadores sexuales, menores de 40 años, la prueba para el VIH se dice que debe realizarse de los 13 a los 65 años, diagnosticamos en el 2021 un caso en jóvenes y en este año llevamos 5 casos confirmados, se han estado realizando 40 mil pruebas en el año y se tiene un promedio de 2 a 3 casos positivos por mes que se refieren para su atención a la secretaría de salud, en el estado existen aproximadamente unos 6 mil casos en tratamiento antirretroviral contra el VIH.

También puedes leer: Más de 5 mil personas reciben tratamiento antirretroviral por VIH en Chiapas

Estamos realizando la prevención a través de talleres en las escuelas mediante el uso correcto del preservativo, tanto femenino como masculino, no nada más es obligación del varón usarlo y es el único método de barrera que protege contra infecciones, realizamos pruebas rápidas de VIH y DRL, próximamente estaremos con pruebas para diagnóstico de gonorrea y otras enfermedades de transmisión sexual, informó en entrevista.





la Secretaria de Salud de Tuxtla Gutiérrez, Guadalupe Alfaro Zebadúa menciona que la capital chiapaneca está en alerta por la transmisión de enfermedades sexuales pic.twitter.com/X6Lgru4f79 — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 28, 2022





Los chicos están muy interesados en saber la prueba rápida, porqué es importante tomárnosla, también enfrentamos métodos de planificación familiar y lo más importante para ello son los preservativos, los contagios se confirman positivos frecuentemente, no todos los que están en tratamiento son las que tienen VIH, pero hay una gran cantidad de personas que han tenido relaciones de riesgo que no se han hecho una prueba, que, además, piensan que no tuvieron una relación de riesgo.

Guadalupe Alfaro precisó que las mujeres embarazadas también tienen que hacerse la prueba porque hay muchos niños que nacen con VIH porque no se realizó la protección, hay formas de prevenirlo durante el embarazo. La detección temprana depende el inicio temprano del tratamiento y de mejorar la vida.





Existen muchas enfermedades de transmisión sexual, la más frecuente es el Virus del Papiloma Humano (VPH) pic.twitter.com/KVHusIqpXn — El Heraldo de Chiapas (@ElHeraldodeChis) November 28, 2022





Comentó que no existe un padrón de personas que se dedican al trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez, existe la vacuna del VPH, es la enfermedad de transmisión sexual más frecuente y puede producir cáncer cérvico uterino, la vacuna se encuentra en los centros de salud y en los hospitales.

Existen muchas enfermedades de transmisión sexual, la más frecuente es el Virus del Papiloma Humano (VPH), el VIH, gonorrea, sífilis, hepatitis, VC, chancro, molusco contagioso, verrugas en los genitales y muchas otras, esto genera una pérdida de la calidad de vida y aumenta el riesgo de contagio, siempre hay que prevenirlo y tratarlo a tiempo, el llamado es a todos los que tienen una relación sexual lo hagan con preservativos y si ya la tuvieron háganse la prueba.

Local Chiapas presenta la tasa más alta en mortalidad infantil

Colectivo de Atención Integral a la Salud de la Familia

El Colectivo de Atención Integral a la Salud de la Familia (CIFAM AC), realiza pláticas, talleres, conferencias, seminarios, pruebas rápidas de detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, orientación sobre el VIH su prevención, tratamientos antirretrovirales, cuenta con especialistas en psicoanálisis, tanatología, familia y pareja, violencia y depresión, psicología clínica infantil y sexualidad, además de métodos de planificación familiar.

Personas que se dedican al trabajo sexual en Tuxtla Gutiérrez, consultadas sobre el riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual, admiten que existe, usan el preservativo, pero reconocen que aun así prevalece el riesgo, cobran por servicio 100 pesos, 150 pesos, 200 y 300 o 350 pesos, depende del hotel que contratan, a quien hay que pagar otros 100 pesos o 150 pesos, las mujeres dicen no haberse hecho una prueba de enfermedades de transmisión sexual en el último año, pues al varón que los contrata, ellas mismas le colocan el preservativo.