Tuxtlecos apáticos ante las fiestas patrias; "ya no se vive como en otros tiempos"

Pasan los primeros días de septiembre y en la capital chiapaneca poco se conoce de donde y cómo se dará el grito de independencia que tradicionalmente se realiza el 15 de septiembre; en esta ocasión no habrá sorpresas y se realizará en el parque central, mejor conocido como el palacio de gobierno, no obstante, la verdadera sorpresa es que este año puede ser con gente a diferencia del pasado 2021.

En los últimos dos años de pandemia el grito de independencia fue una de las actividades menos exigidas por las personas, pues es una celebración que a la mayoría de los tuxtlecos les da igual si se realiza o no; es por eso, que a falta de escasos once días no hay preocupación sobre el anuncio oficial de este evento que anteriormente reunía artistas importantes en la capital.

Los mismos trabajadores de gobierno no se acordaban del festejo, no obstante, hay algunos que ya recibieron la noticia de que el evento se llevará a cabo en el palacio de gobierno ubicado en el parque central, en donde afirman que posiblemente se llevará a cabo con personas pues la invitación es abierta a todo el público, no obstante deberán esperar el anuncio oficial de las autoridades que saldrá esta próxima semana.





Los mismos trabajadores de gobierno se mantienen a la espera del anuncio oficial / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas





“El evento nos dijeron que será en el mismo lugar de siempre, eso no cambia, el problema es que no se sabe que será porque primero se manejó la posibilidad de una cena y ahora dicen que será abierto a todo el público; lo mejor será esperar el anuncio oficial que se dará a conocer en esta próxima semana que entra” Itzel García.

Por ahora, el parque se encuentra en un 90% de finalizado en cuanto a sus arreglos, según comentan los trabajadores por lo cual, al parecer no habrá ningún problema si se decide hacer un evento abierto al público, lo que si parece difícil es que nuevamente existan conciertos y tal parece que únicamente se llevará a cabo la ceremonia mexicana en el sitio.