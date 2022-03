Tuxtlecos opinan acerca de colectivos que van a exceso de velocidad

Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez que no tienen la posibilidad de tener un automóvil para moverse en la ciudad, están obligados a usar el transporte público; una vía que no está muy bien regulada pues hay conductores que no respetan el límite de velocidad según los tuxtlecos, esta situación para algunos es benéfico pues afirman que aprovechan la condición para llegar temprano a su destino, sin embargo, para la mayoría es algo peligroso ya que han ocurrido accidentes de colectivos por ir con exceso de velocidad; al final encontrarás la tabla de cuáles son las combis que más abusan de la velocidad según la gente de Tuxtla.

El tráfico en la ciudad es una de las cosas que más le preocupa a la gente que tiene automóvil, sin embargo, para aquellos que no cuentan con un vehículo propio, el tema de los colectivos es una preocupación más a su vida diaria; pues algunos toman las rutas que más corren en Tuxtla y cada mañana es un reto nuevo; entre los mismos ciudadanos que no tienen auto nos comentaron cuáles para ellos son los colectivos más peligrosos y las rutas más repetidas fueron la 73,91,52 que en algún momento se conectan sus zonas y también compiten entre ellas.

La ruta 73 que comienza su camino en el mercado de los ancianos y de ahí prosigue rumbo a hacia la novena sur, en donde abarca prácticamente toda esa zona para poder transitar libre y es que solamente se cuenta con 4 semáforos que si llegan a estar en verde es una vía rápida para esta ruta; posteriormente su siguiente tramo con espacio es al volver en la colonia centenario y Chapultepec; son bajadas que pueden ser peligrosas si no se sabe regular la velocidad; cabe señalar que en este tramo fue donde se suscitó un aparatoso accidente que le costó la vida al chofer del colectivo.

Los habitantes de Tuxtla Gutiérrez mencionaron a las rutas que no respetan los límites de velocidad y son un peligro constante / Foto: Daniel Maza | El Heraldo de Chiapas

Otra de las rutas que asustan a los ciudadanos es el colectivo con el número 91; sus tramos en el libramiento norte de la ciudad hacen temblar a más de uno y es que por lo regular este colectivo siempre va con gente; por lo cual, ya no tiene espacio para detenerse en las paradas y aprovecha eso mismo para irse corrido; esta ruta fue la que más protagonizó accidentes hace muchos años, sin embargo, tras los constantes bloqueos y arreglos de la ciudad, cada vez son menos los incidentes protagonizados por la velocidad de esta ruta.

La última, pero también de las más nombradas es el colectivo 52; este colectivo tiene que pasar por el centro de la ciudad y a pesar de que existen más semáforos y más tránsito, su forma de meterse entre carros ha sido observada por los ciudadanos quienes confirman que es una de las rutas más rápidas y más peligrosas de la ciudad; hasta el momento son pocos los accidentes que se tienen registrados de este colectivo, por lo cual, se cree que es uno que cuenta con los mejores choferes pues afirman que “es rápida, pero responsable detrás del volante”.

Top 5 de rutas velocistas según los ciudadanos

1.- Ruta 73

2.- Ruta 91

3.- Ruta 52

4.- Ruta 20

5.- Ruta 35