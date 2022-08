Una buena nutrición ayuda a un mejor aprovechamiento: María Brindis

La presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF) , María Elena Brindis Rodríguez, hizo un llamado a la población a cuidar la alimentación de los educandos en este regreso a clases a partir del 29 de agosto, tiene que ser una alimentación nutritiva, que le ayude a las niñas, a los niños, adolescentes y jóvenes a un mejor aprovechamiento escolar, tanto en el sector público como privado.

Esto implica, dijo, que sean los propios padres de familia los responsables directos de que los estudiantes consuman sano en las escuelas, frutas y verduras, la otra opción es que desde su casa los educandos lleven sus alimentos, que más sano que eso, si los niños se enferman será porque la mamá le preparó sus alimentos.

Había que volver al pasado cuando los niños llevaban su desayuno para el recreo, así se acostumbró durante muchos años, hasta la fecha muchos muchachos lo siguen llevando a sus escuelas, además, las familias economizan, hace algunos años a la hora del recreo las mamás llevaban los desayunos de sus hijos a las escuelas, incluía limonada y pozol.





Brindis Rodríguez comentó que ahora que las mamás trabajan es más complicado acudir por sus hijos a las escuelas pero sería mucho mejor que prepararan sus alimentos para que los educandos lo lleven a las escuela, el niño, la niña que consume alimentos sanos aprenden mejor.

La representante de padres de familia hizo un llamado a que las escuelas públicas y privadas se comprometan a dar productos sanos, hay escuelas que dan alimentos exquisitos y económicos, lindísimos, “he ido a las escuelas y he comprado productos, están en muy buenas condiciones, ahora si en las escuelas me dan a dar fritangas no se vale, porque están dañando a los niños, a las niñas con un alimento chatarra”.





Si no queremos que en las escuelas se enfermen los niños y las niñas “por la cochinada que puedan vender, no lo aseguro, pero puede ser, entonces que las madres y padres de familia preparen sus alimentos para que lo lleven a sus escuelas, una mejor alimentación ayuda a un mejor aprendizaje, enfatizó.

La estimación de la Secretaría de Educación del Estado para el ciclo escolar 2022-2023 que iniciará este 29 de agosto, es de un millón 828 mil 982 alumnos en 66 mil 948 grupos en 20 mil 448 escuelas atendidos por 94 mil 519 docentes, el mayor número de educandos en el primara con 800 mil 836, y que a juicio de la AEPAF, todos los planteles son responsables de una buena alimentación de la población escolar de todos los niveles.