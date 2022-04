Diabetes, enfermedad crónica que sufren hoy en día los Chiapanecos

Las enfermedades crónicas degenerativas que afectan más a las y los chiapanecos son la diabetes, la obesidad, la hipertensión y dislipidemi son la de mayor atención en las unidades médicas de la Secretaría de Salud a quien corresponde atender aun un universo de un millón 400 mil personas aproximadamente que no cuentan con seguridad social, a través de sus más de mil ’50 unidades médicas en el estado.

En el marco del Día Mundial de la Salud este 7 de abril la Jefa del Departamento de Enfermedades Transmisibles y no Transmisibles de la Secretaría de Salud, Elena Moreno Lázaro reveló que en Chiapas 54 mil 549 personas padecen diabetes de acuerdo con los registros de atención en las unidades médicas, la prevalencia en mujeres es del 11.4 por ciento y del 9.1 por ciento en hombres, todas requirieron de tratamiento para su control, estudios de laboratorio, diagnóstico especializado por un grupo de expertos en las unidades médicas.

La prevalencia de hipertensión es del 16.2 por ciento, la prevalencia de la obesidad es del 70 por ciento, la mayor carga de trabajo por pacientes con estas patologías se presenta en 701 Centros de Salud, los hospitales generales o regionales atienden las urgencias inmediatas y envían a seguimiento a los pacientes a las unidades médicas de primer nivel de atención.

Por la pandemia del SARS Cov2 (Covid 19) por su sistema inmunológico era recomendable que no saliera de casa, los pacientes se resguardaron y perdimos muchos ahora en el registro solo tenemos 12 mil 800 en tratamiento, esperamos que en su momento puedan retomar sus tratamientos especializados los que faltan para mejorar sus condiciones de vida.

Si no atendemos las patologías surgen otros daños como el cerebro, hay que recordar que tenemos una prevalencia del 70 por ciento de obesidad y sobrepeso, lo recomendable es cuidar nuestra salud, un paciente deja de llegar a la Secretaría de Salud por cambiar sus estilos de vida como cambiar su alimentación y hacer ejercicios.

Aunque al cabo del tiempo suspende estas actividades y con ello aumenta el riesgo de estas enfermedades que no se curan y que le van a causar las enfermedades de las que van a morir como infartos y cáncer, secundario de la diabetes, la hipertensión y la obesidad; lo que tenemos que hacer es controlar a los enfermos y prevenir los que no han enfermado, la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón.

La enfermedad no se cura solo tiene control, se tiene un registro de datos de las personas hombres y mujeres que acuden a las unidades médicas con estas patologías mientras que a las mujeres afectan más estas enfermedades, a los varones les impacta mucho más las cardiovasculares derivadas de la diabetes e hipertensión y tiene que ver con el estrés y la carga de trabajo.

Del total de pacientes con diabetes al 50 por ciento se realizaron estudios especializados debido a la condición de su enfermedad y el 36 por ciento se encuentra bajo control en su enfermedad, lo se estudia generalmente es la química sanguínea y biometría hemática completa principalmente si el paciente requiere de otros se les realiza para una mejor medicación y recuperación de su calidad de vida.

La hipertensión es una enfermedad silenciosa crónica que va avanzando, que se manifiesta en dolor de cabeza y si no se le da la importancia o el diagnóstico oportuno adecuado, si no se toma la presión arterial puede crecer el daño y con ello el estrés; la importancia del diagnóstico oportuno y de calidad es bajar el consumo de azúcares, sal, sodio, embutidos, enlatados, alcohol, tabaquismo y superar el sedentarismo con una dieta alimentaria nutritiva que abone a un mejor estilo de vida.

Todos los padecimientos se tienen que investigar al interior de una unidad médica, no automedicarse, informar adecuadamente al paciente de la enfermedad de cómo es posible su tratamiento, las acciones inmediatas a seguir, los estilos de vida que habrá que cambiar, el control de su peso y buscar las soluciones a los síntomas y el tratamiento adecuado ya con la enfermedad todo tienen que partir con estudios profesionales.

Tenemos que estar atentos a todos los signos de alarma, generar una buena circulación de nuestra sangre y la oxigenación / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas

Nadie, adulto mayor o no, mujer u hombre debe asustarse pero el primer paso es la revisión médica constante si no se tiene la enfermedad ya con la patología tenemos que ser muy precisos en los diagnósticos por los expertos, informar al paciente y a un familiar de la medición correcta tanto de la glucosa, como de la presión, los ritmos cardiacos y el peso, tenemos que tomar la decisión de ayudarnos, de ayudar a nuestros familiares e incentivarlos a una revisión médica permanente, el abandono del tratamiento es de riesgos.

No todos los pacientes pueden consumir el mismo medicamento ni la misma dosis, menos aplicar insulina si no lo necesita o si no se ha realizado un estudio especializado que lo determine que requiere el producto para mejorar su salud; estas atenciones se realizan en los Centros de Salud, Clínicas, Casas de Salud y Hospitales Regionales y lo ideal es ayudar a nuestro organismo páncreas a producir la insulina que nuestro cuerpo necesita para no requerir el producto químico.

Hay que cambiar los estilos de vida en todas las edades como medida de prevención comenzando con el control del peso para combatir la obesidad y el sobre peso, tenemos que estar atentos a todos los signos de alarma, generar una buena circulación de nuestra sangre, la oxigenación, porque alguien que es obeso, hipertenso y diabético tiene mayor riesgo y esto es una cardiopatía.