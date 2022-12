Estudiantes de la US en Tuxtla Gutiérrez exige la destitución del doctor José Soto

Alumnos de la Universidad del Sur, institución de educación particular, realizaron este medio día una manifestación por las principales calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez para exigir la atención a sus demandas, entre ellas, la salida del coordinador de odontología, el doctor José Alberto Soto Rayón.

Sin dar entrevista a los medios de comunicación, las y los jóvenes caminaron por la avenida central gritando consignas, “queremos solución”, acusaron al médico de no generar soluciones, ni construir acuerdos para rehabilitar las instalaciones donde se forman los futuros odontólogos del estado.

Exigen los futuros profesionistas unidades dentales médicas dignas y suficientes para poder realizar las prácticas con los pacientes, y para ello se requiere de una solución inmediata, no más tardanzas, ni amenazas, ni exclusiones, ni hostigamientos en contra de los y las alumnas, se requiere compromiso y profesionalismo.





Portaban una lona en la que hacían pública su inconformidad y retaban al médico José Alberto Soto Rayón, a un diálogo abierto y sin intermediarios para encontrar las soluciones a sus justas peticiones, las colegiaturas mensuales superan los mil 500 pesos y requieren que se rehabiliten con prontitud sus espacios de formación.

No hacen público el número de alumnos de la institución, Universidad del Sur, tanto en esta como en otras especialidades, sin embargo, dan cuenta que sus pagos se realizan a tiempo y con el debido interés de no sufrir consecuencias en el proceso de su formación, no debe haber obstáculos y uno de ellos, el más importante es la rehabilitación de las instalaciones.