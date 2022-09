Urge mantenimiento a la carretera Tuxtla - Aeropuerto Angel Albino Corzo: Canirac

La carretera que comunica de Tuxtla Gutiérrez al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo requiere con urgencia un mantenimiento integral, es muy transitada y la entrada y salida de visitantes, dijo el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Guillermo Acero Bustamante.

Dijo que lamentablemente se han suscitado ponchaduras de llantas por el mal estado en que se encuentra la carretera, principalmente en las noches, y por lo tanto, se requiere que se aplique un programa de rehabilitación o mantenimiento para recuperar la cinta asfáltica.

Aclaró que no todo el tramo está con agujeros, hay algunos puntos que se encuentra bien, sin embargo, habría que darle una presentación mejor a la carretera porque por ahí para más del 80 por ciento de los visitantes que llegan a Chiapas, quienes más uso hacen de esta carretera son los tours operadores, las agencias de viaje, el transporte de turismo.





Llama Canirac a mejorar la carretera que comunica de Tuxtla Gutiérrez al Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo / Foto: Isaí López | El Heraldo de Chiapas





Acero Bustamante insistió que la gran afluencia vehicular y la humedad hace que la cinta asfáltica se desgaste, por lo que debería estar en mantenimiento permanente, para quienes viajan de noche y no conocen la vía el riesgo de un accidente es mayor.

La vía Tuxtla Gutiérrez - Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo consta de 30 kilómetros y su tránsito permite hacerlo en un tiempo de 33 minutos, con las agujeros que presenta se tiene que disminuir la velocidad y el tiempo de traslado es mayor, sobre todo, en autobús de turismo.





La conectividad aérea desde el Aeropuerto Internacional Angel Albino Corzo es con Monterrey, Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, Mérida, Cancún, Guatemala y Tapachula, desde estos puntos se tiene una gran afluencia de visitantes y se observa en las empresas turísticas, restaurantes, hoteles, agencias de viajes, transportes y servicios de taxi, si bien no hemos alcanzado la demanda de servicios lograda en el 2019, seguimos en ese proceso de recuperación, algunos restaurantes no pierden pero no ganan, otros ya empiezan a tener mejores ingresos, algunos aún les falta alcanzar el término medio y requerimos más y mejores empleos, para ello necesitamos más visitantes y que las vías de comunicación estén en mejores condiciones.