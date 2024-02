Vecinos de San Roque se unen ante inseguridad por inacción Municipal

Ante la indiferencia de las autoridades municipales y estatales para combatir a la delincuencia en la capital del estado, vecinos del Barrio de San Roque se han organizado para hacer frente a los delincuentes, aunque ha tenido algunos costos, un ciudadano que detuvo a un agresor fue a parar a la cárcel, mientras que al amante de lo ajeno se le respetaron todos sus derechos humanos y tuvo que ser llevado a la Cruz Rojas para su atención médica.

Don Martín Ramón López Bedrán, presidente del grupo "Vecinos Unidos de San Roque", de explicó que desde hace siete años y tras una serie de robos, asaltos y una creciente inseguridad, de estar abriendo carros y agredir a mayores de edad, el pueblo de organizó y ya con base en la necesidad ante la falta de reacción de la policía ni estatal, ni municipal, empezamos a trabajar con la limpieza de las calles, la poda de árboles y conforme fuimos avanzando tuvimos contacto con la presidencia municipal, con un grupo motorizado de la policía estatal, pero la mayor reacción ante la inseguridad es de los vecinos.

Nos alertamos con la alarma de WhatsApp, con el silbato, con llamadas de teléfono, y se ha establecido una directiva del grupo "Vecinos Unidos del Barrio San Roque", hay hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, se han detenido a varias personas, la más reciente detención fue de la persona que intentó violar a una persona de la octava oriente y tercera sur, le deberán dictar sentencia en marzo próximo.

En siete años llevamos muchos detenidos, debido a nuestra reacción la policía municipal y la estatal ha salido adelante la estrategia de seguridad de los vecinos, lo que no ha funcionado es la participación de Base Gamma, que hoy en día ese grupo está dado de baja con nosotros debido a que se detuvo a personas que ingresaron a un domicilio de la octava oriente entre segunda y tercera sur y por haberlo aprehensión hace cuatro meses "a mí me llevaron a la cárcel", añadió don Martín Ramón López.

Subimos a las redes sociales unas imágenes de la detención, de la persona delincuente que ingresó al domicilio, fue liberando tras pagar una multa, mi detención fue donde fui a atestiguar la detención, mientras que al delincuente le respetaron sus derechos humanos, le dieron trago psicológico y lo llevaron a la Cruz Roja para su atención médica, al final lo llevaron a la cárcel pero bien protegido.

En el Barrio de San Roque estamos organizadas 280 personas de todas las edades, y cuando do participan en la detención hay adultos mayores, estamos en alerta las 24 horas, nos avisamos inmediatamente al ocurrir un suceso y vamos todos con nuestro respectivo garrote, esperamos que el gobierno que entre a finales de este año tanto a nivel estatal como municipal nos apoye porque "hoy si no vota usted por ellos no quieren trabajar", este grupo se caracteriza por defender al pueblo, no somos de partidos políticos, será bienvenido el que llegue al poder pero tendrá que venir a trabajar por el pueblo, "no nosotros sumarnos a un mal trabajo que sienor han hecho", enfatizó.

La invitación a los amantes de lo ajeno es que no vengan al Barrio de San Roque porque los estamos vigilancia y a nosotros no nos van a amedrentar, nos damos a respetar, y alerta a los delincuentes que en el barrio están organizados, el que no está organizado es el gobierno, insistió mientras caminada en las calles de su barrio con sus mascotas.

