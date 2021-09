Ven con incertidumbre el panorama económico del país

La situación económica para México tiene un panorama incierto para empresarios, profesionistas y población en general, por lo que la Secretaría de Hacienda en conjunto con los nuevos legisladores tendrán que buscar la estrategia para lograr el crecimiento económico que el país, pero sobre todo la frontera sur requiere.

El ex diputado federal, José Octavio Díaz Reyes, aclaró que parte de la política económica y fiscal, tendrán responsabilidad los nuevos legisladores que integran el Congreso de la Unión, ya que serán ellos los que aprobarán el presupuesto de egresos para el 2022, donde se esperan recortes importantes.

Indicó que hay un déficit para el próximo presupuesto de 400 mil millones de pesos, donde se presume que el gobierno federal contratará más deuda para alcanzar sus objetivos clientelares, o bien incrementar impuestos a los contribuyentes a través de una miscelánea fiscal.

En este sentido, Díaz Reyes, agregó que los empresarios ven llegar mayores contribuciones al fisco, porque de alguna forma, se requiere resarcir el déficit económico que tiene el país, esta situación, aunque el gobierno no la dice, parece ser su salida más fácil, aun cuando esté en contra de lo que prometió en campaña, referente a no endeudar al país y no incrementar impuestos.





Detalló que pese a la falta de ingreso al erario, el presidente Andrés Manuel López Obrador se empeña a seguir dispersando recursos a través de sus programas sociales, que carecen de reglas de operación, un censo transparente y una medición que evalúe su efectividad, por lo que estos programas se han convertido en un pozo de corrupción.

Por su parte, el líder social, Alfredo de la Cruz, expuso que los legisladores que han ingresado las actividades de la cámara baja, deben tomar en cuenta que fueron elegidos por el pueblo y no deben permitir recortes en el presupuesto que dañen a los ciudadanos, como el del campo, salud y educación, que son los rubros más perjudicados en la política de austeridad del gobierno federal.

Puntualizó que los ciudadanos deben levantar la voz para que el gobierno explique y defina a qué se refiere con su cuarta transformación, ya que en lo que respecta a la frontera sur del país, no ha llegado ningún indicio de desarrollo en beneficio de la población.