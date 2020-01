[VIDEO] 40 mil familias expuestas a bajas temperaturas en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez.- Las bajas temperaturas en esta época invernal son más agudas a mayor altitud sobre el nivel medio del mar, en Chiapas de acuerdo con el Atlas de Riesgo, el Censo de Población del Instituto Nacional de estadística y Geografía y de la Consejo Nacional de Población, 40 mil familias indígenas están expuestas a las bajas temperaturas.

El secretario de Protección Civil, Luis Manuel García Moreno, informó que tenemos comunidades ubicadas arriba de los mil 800 metros sobre el nivel medio del mar en una veintena de municipios, principalmente San Cristóbal de las Casas, Zinacantán, Chamula y El Porvenir.

Las temperaturas en este año no han sido extremas, no ha rebasado el umbral histórico desde hace más de cien años, llegan a ser temperaturas bajas pero no han sido menores a cero grados centígrados, la temperatura más baja que hemos tenido ha sido de cinco grados centígrados en San Cristóbal de las Casas.

Reveló que el Sistema DIF, la secretaría de Salud y el Sistema Estatal de Protección Civil atienden a las familias vulnerables, algunos sistemas municipales y protección civil municipales han entregado cobertores a familias indígenas que viven en zonas altas en Chilón, Ocosingo, Tila, entre otros.

Este jueves se estarán entregando 20 mil cobertores a estas familias y se suman a otros que las organizaciones de la sociedad civil ha entregado, como la Comunidad Judía Cadena ha hecho, si hubiera una situación atípica se activa el Sistema Estatal de Protección Civil mediante la auxiliar a la población en caso extremo, dijo.

García Moreno añadió que el sector salud está brindando atención médica y se realiza una campaña de difusión para difundir las recomendaciones: cubrirse de mejor manera del frío, atender de manera especial a los adultos mayores y menores, consumir alimentos ricos en vitamina C, evitar los cambios bruscos de temperaturas, no introducir los anafres al interior de las viviendas por el riesgo del monoxido de carbono.

Para esta #TemporadaInvernal y de #FrentesFríos te invitamos a seguir estas recomendaciones. pic.twitter.com/nm4Z965GBc — Protección Civil Chiapas (@pcivilchiapas) January 9, 2020

En este momento llevamos en Chiapas 29 frentes fríos, serán de 45 a 50, terminarán el 15 de mayo cuando inicia la temporada de huracanes, durante los meses enero y febrero tendremos las temperaturas más bajas, sin embargo, no ha habido una situación de atipicidad, puntualizó.

